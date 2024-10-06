Россия уничтожила переправу ВСУ в Харьковской области

ВС РФ ударили по переправе ВСУ через Оскол
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские силы нанесли мощный удар авиабомбой по переправе ВСУ через реку Оскол в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российские летчики авиабомбой уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в районе Гороховатки Харьковской области», — заявили в ведомстве. В результате удара противник был ликвидирован.
Ранее ракетный расчет «Искандер-М» ударил по важному порту в Одессе, где проходила разгрузка боеприпасов для ВСУ. Точный удар смог уничтожить все украинские снаряды.
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