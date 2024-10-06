Россия уничтожила переправу ВСУ в Харьковской области

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ВС РФ ударили по переправе ВСУ через Оскол Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы нанесли мощный удар авиабомбой по переправе ВСУ через реку Оскол в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российские летчики авиабомбой уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в районе Гороховатки Харьковской области», — заявили в ведомстве. В результате удара противник был ликвидирован.

Ранее ракетный расчет «Искандер-М» ударил по важному порту в Одессе, где проходила разгрузка боеприпасов для ВСУ. Точный удар смог уничтожить все украинские снаряды.

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Российские силы нанесли мощный удар авиабомбой по переправе ВСУ через реку Оскол в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские летчики авиабомбой уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в районе Гороховатки Харьковской области», — заявили в ведомстве. В результате удара противник был ликвидирован. Ранее ракетный расчет «Искандер-М» ударил по важному порту в Одессе, где проходила разгрузка боеприпасов для ВСУ. Точный удар смог уничтожить все украинские снаряды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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