Россия уничтожила переправу ВСУ в Харьковской области

06 октября 2024 в 16:39 Размер текста - 17 +

ВС РФ ударили по переправе ВСУ через Оскол Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы нанесли мощный удар авиабомбой по переправе ВСУ через реку Оскол в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские летчики авиабомбой уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в районе Гороховатки Харьковской области», — заявили в ведомстве. В результате удара противник был ликвидирован. Ранее ракетный расчет «Искандер-М» ударил по важному порту в Одессе, где проходила разгрузка боеприпасов для ВСУ. Точный удар смог уничтожить все украинские снаряды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские силы нанесли мощный удар авиабомбой по переправе ВСУ через реку Оскол в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские летчики авиабомбой уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в районе Гороховатки Харьковской области», — заявили в ведомстве. В результате удара противник был ликвидирован. Ранее ракетный расчет «Искандер-М» ударил по важному порту в Одессе, где проходила разгрузка боеприпасов для ВСУ. Точный удар смог уничтожить все украинские снаряды.