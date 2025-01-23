Трамп намерен превратить США в «сверхдержаву»

Президент США Дональд Трамп заявил, что крупнейшие запасы нефти и газа, сосредоточенные в США, сделают ее сверхдержавой и столицей мира. По словам нового американского лидера, вскоре Штаты станут сильнее и богаче, чем когда-либо.
«США обладают крупнейшими запасами нефти и газа на Земле, и мы будем их использовать. Это не только снизит стоимость практически всех товаров и услуг, но и сделает нашу страну сверхдержавой в сфере производства, столицей мира для искусственного интеллекта и криптовалют», — заявил Дональд Трамп в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. По его словам, Штаты вскоре станут сильнее, богаче и сплоченнее, чем когда-либо прежде, и якобы благодаря их «невероятному» импульсу вся планета станет мирной и процветающей.
Также американский лидер призвал международные компании перенести производство в США и пообещал им самые низкие налоги в мире. При этом Трамп объявил начало компании по дерегулированию, которая станет «крупнейшей в истории Штатов». Он отметил, что это вернет американцам тысячи долларов и устранит барьеры, установленные администрацией экс-президента США Джо Байдена.
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