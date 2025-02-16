Что делать, если потерял паспорт

При потере важных документов, таких как паспорт, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он подчеркнул важность оперативного информирования полиции, особенно если есть подозрения на кражу.
«Многие этого не делают, не желая давать пояснений, но зря, поскольку утраченный паспорт могут использовать в криминальной деятельности. Самое безобидное, что может быть, это обналичивание денежных средств по нему или создание фирм-однодневок. А в худшем случае документы могут использовать для совершения уголовных преступлений и даже террористических актов», — пояснил Соловьев в разговоре с телеканалом 360.ru.
Соловьев отметил, что в случае утраты паспорта по вине самого человека последует штраф от 100 до 300 рублей. Однако потенциальный ущерб от использования утраченного документа преступниками значительно превышает размер штрафа. После оповещения правоохранительных органов можно начинать процесс восстановления документа, который на данный момент максимально упрощен и доступен.
Чтобы начать процедуру, необходимо заранее записаться на прием в органы Министерства внутренних дел России, а также уплатить государственную пошлину в размере 1500 рублей. В назначенное время гражданину будет предложено явиться на личный прием, на который следует принести фотографии и комплект требуемых документов. Сотрудники МВД предоставят всю необходимую информацию о документах, которые потребуются для процедуры. С 1 июля 2022 года срок оформления паспорта был значительно сокращен и теперь составляет всего пять рабочих дней.
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