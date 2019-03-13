35 лиц новой уральской элиты готовятся ко встрече с президентом

Участники «Лидеров России» надеются, что Владимир Путин проведет встречу с победителями конкурса в Кремле, как в 2018 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Сочи 13 марта стартовал финал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Большой Урал на событии в этом году представляют 35 человек: 11 свердловчан, десять тюменцев, шесть пермяков, четыре югорчанина, три ямальца и один челябинец. Для выхода в последний этап они разработали социальные проекты, ряд из них в кулуарах выделяют как одни из самых жизнеспособных.

Среди самых молодых участников конкурса оказался 25-летний свердловчанин Игнат Петухов. Раньше он работал в счетной палате Свердловской области, а сейчас руководит отделом по отбору талантливой молодежи в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Во время полуфинала конкурса молодой управленец открыл «Школу пожилого человека», проект позволил уральцу выбиться в финал.

Утром 13 марта Игнат Петухов провел открытый урок для школьников в Сочи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Мой проект направлен на организацию досуга пенсионеров. Я собрал хороший волонтерский пул из 15 человек, — сказал «URA.RU» Петухов. — Первое мероприятие состоялось в елабужском доме престарелых — самом крупном в Татарстане, оно было посвящено живописи. На данный момент запланировано еще две школы — спортивная и просвещенческая, одна из них пройдет в Екатеринбурге.

За место в сотне победителей также борется Дарья Сенькина из Екатеринбурга — руководитель производственно-технического отдела в свердловском филиале РЖД. Вместе с актерами театра имени Чехова она запустила в Екатеринбурге проект «Театр ближе, чем кажется» для людей с ограниченными возможностями.

Дарья Сенькина придумала, как сделать театр доступным для людей с ограниченными возможностями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Мы привозим спектакли и помогаем воспринять их тем людям, которые из-за проблем со здоровьем не могут попасть в театр. Первый такой спектакль мы провели для слабовидящих детей и переделали его так, чтобы он стал понятен зрителям. Большую часть вещей на сцене актер описывал словами, это помогло включить воображение у детей», — пояснила Сенькина в беседе с «URA.RU».

Преподаватель Югорского госуниверситета, предприниматель Дмитрий Тей придумал проект «Образование в IT-стойбище» — проведение интернета в селения малочисленных народов. Его конкурент из Сургута, директор ООО «Информбюро» Андрей Кныш запустил программу «Новое предназначение», которая помогает пенсионерам передавать свои знания и умения молодому поколению. Два пермских участника Павел Шевченко (исполнительный директор «Центра развития одаренности) и Снежана Кирпилева (фрилансер) организовали интеллектуальные турниры для детдомовцев.

Алексей Комиссаров принял участие в посадке аллеи в Сочи вместе с 300 участниками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Надеюсь что большинство проектов будут жить дальше — нашей задачей было сделать так, чтобы они были нужными и полезными. Влиять на оценку в финале конкурса они не будут, но самые лучшие из них наблюдательный совет отметит особыми призами во время награждения», — сказал «URA.RU» гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Конкурс «Лидеры России» проходит во второй раз, его цель — создать в стране кадровый резерв управленцев. В финал прошло 300 человек, каждый из которых получит грант на образование в миллион рублей, 100 победителей выиграют возможность напрямую получать консультации от своих наставников, среди которых топ-менеджеры, губернаторы и министры.

13 марта начались первые состязания — участники провели открытые уроки в школах Сочи и получили оценки от учеников. 14 марта пройдет церемония открытия конкурса, 15—16 марта — оценочные мероприятия. Итоги финала будут подведены 17 числа.