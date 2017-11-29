Ведущего сотрудника «МиГ» госпитализировали с работы с перерезанным горлом

22:27 29 ноября 2017 0

Для спасения инженера коллегам пришлось выламывать дверь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москве госпитализировали сотрудника инженерного центра отдельного конструкторского бюро имени А.И.Микояна Российской самолетостроительной корпорации «МиГ». Коллеги нашли 38-летнего инженера в туалете с перерезанным горлом и порезами на руках. По предварительной информации, уже некоторое время мужчина находился в состоянии сильного стресса.

Ведущий сотрудник возглавляет один из отделов корпорации. Как сообщает MK.ru, днем он начал вести себя неадекватно, коллеги пытались его успокоить, но он убежал и заперся в туалете. Когда дверь удалось выломать, пришлось вызывать медиков и полицию.

В настоящее время пострадавший госпитализирован, медики уже провели операцию. По информации Life.ru, последнее время мужчине грозило увольнение.