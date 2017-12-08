22:21 08 декабря 2017 0

Украина недовольна реакцией Финляндии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Киеве ждут ответной реакции властей Финляндии на открытие представительства Донецкой народной республики в Хельсинки. Об этом сообщил украинский посол в Финляндии Андрей Олефиров.

Он подчеркнул, что власти Финляндии не должны оставлять без внимания открытие представительского центра ДНР. Это, по его мнению, «должно вызвать законное и серьезное беспокойство властей Финляндии», потому что это «публичная популяризация деятельности террористов», что «противоречит официальной политике Финляндии и ЕС», передает слова Олефирова Nation News.

Особого возмущения поводу открытия донецкого ведомства в Финляндии не высказали. В МИД страны только заявили, что деятельность представительства ДНР в Хельсинки не будет иметь юридической силы.

Ранее в Донецкой народной республике заявили, что в Донбассе назревает новый кризис. Там утверждают, что Киев не выполняет условия по прекращению огня и ведет регулярные обстрелы позиций ДНР.