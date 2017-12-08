{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Утром предсказывало "URA.RU" предсказывало сегодняшнюю новость №1
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
08 декабря 2017
22:21  08 декабря 2017 0

В Финляндии открылось представительство ДНР. Посол Украины заявил о публичной популяризации терроризма

События на Майдане. Киев, флаг украины, майдан, киев, украина, баррикады, протесты, самооборона, улица грушевского
Украина недовольна реакцией ФинляндииФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

В Киеве ждут ответной реакции властей Финляндии на открытие представительства Донецкой народной республики в Хельсинки. Об этом сообщил украинский посол в Финляндии Андрей Олефиров.

Он подчеркнул, что власти Финляндии не должны оставлять без внимания открытие представительского центра ДНР. Это, по его мнению, «должно вызвать законное и серьезное беспокойство властей Финляндии», потому что это «публичная популяризация деятельности террористов», что «противоречит официальной политике Финляндии и ЕС», передает слова Олефирова Nation News.

Особого возмущения поводу открытия донецкого ведомства в Финляндии не высказали. В МИД страны только заявили, что деятельность представительства ДНР в Хельсинки не будет иметь юридической силы.

Ранее в Донецкой народной республике заявили, что в Донбассе назревает новый кризис. Там утверждают, что Киев не выполняет условия по прекращению огня и ведет регулярные обстрелы позиций ДНР.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров