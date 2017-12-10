Победителю «Евровидения» успешно пересадили сердце

Португалец Сальвадор Собрал, победитель «Евровидения-2017», перенес операцию по пересадке сердца. Он пропускал репетиции конкурса из-за тяжелого заболевания.
Операция понадобилась из-за того, что артист страдал от порока сердца. По словам его врача, певец успешно ее перенес, однако на полное восстановление потребуется несколько месяцев, передает «Русская планета».
Известно, что Сальвадор Собрал ждал несколько месяцев, чтобы получить орган для трансплантации. Болезнь вынуждала его пропускать репетиции «Евровидения» и пресс-конференции. В результате он победил с песней Amar pelos dois.
Как писало «URA.RU», ранее «Евровидение» заявило о возвращении России в 2018 году. На сайте конкурса уже опубликованы логотип и официальный девиз — «Все на борт».