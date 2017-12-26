Сенат РФ осудил закон Латвии, уравнивающий нацистов и ветеранов ВОВ

Совет Федерации призвал страны Евросоюза осудить принятый сеймом Латвии закон, уравнивающий участников Второй мировой войны со стороны СССР и нацистской Германии
Сенаторы считают, что этот документ следует осудить «как вызов всему мировому сообществу, исторической памяти народов, победивших нацизм», передает «Федеральное агентство новостей». Согласно этому закону, ветеранами войны являются лишь те, кто жил в Латвии до 1940 года. То есть советские ветераны, оставшиеся жить в Латвии после войны, автоматически лишаются статуса ветеранов. Ветеранами теперь становятся исключительно бывшие эсэсовцы, сообщает RT.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что, в Латвии пересекли последнюю черту: «Это не какие-то марши неонацистов, это официальный документ, который противоречит позиции ООН и подлейшим образом оправдывает фашистов, что крайне недопустимо».