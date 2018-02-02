08:56 02 февраля 2018 16

Столичные клубы отменили концерты украинского музыканта, назвавшего русских «нацией без мозгов»

Захар Май закончил свою музыкальную карьеру в России Фото: Wikimedia Commons Клубы «Швайн» и «Гоголь» в Москве, а так же «Цоколь» в Санкт-Петербурге заявили об отмене назначенных ранее концертов украинского исполнителя Захара Мая. Это произошло из-за резонанса, который вызвали его высказывания в СМИ, объяснили в администрациях клубов. Конкретная причина отмены концертов не называется, отмечает Nation News. Но один из клубов в своем сообщении для фанатов упомянул вышедшие ранее публикации, передает «Федеральное агентство новостей». «Клуб не имеет возможности мониторить личные аккаунты артистов с целью выявления их политических взглядов… Это, однако, не отменяет того, что мы так же, как и многие из вас, считаем неприемлемыми с морально-этической точки зрения некоторые публичные высказывания Захара Мая», — говорится в заявлении одной из площадок. Один из клубов объяснил свою позицию Фото: скриншот «ВКонтакте» Как писало «URA.RU», ранее стало известно, что украино-американский певец Захар Май, призывавший взорвать Крымский мост и смеявшийся над крушением российского самолета, приехал с гастролями в Россию. Он планировал дать концерты в Москве и Санкт- Петербурге.