«Аэрофлот» перенес полсотни рейсов из-за непогоды в Москве. СПИСОК

00:46 03 февраля 2018 0

Изменения коснулись и внутренних, и медународных рейсов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за неблагоприятных метеоусловий в Москве и других регионах Центрального федерального округа авиакомпания «Аэрофлот» перенесла время вылета 48 рейсов, запланированных на 3 февраля.

В частности, 15 рейсов из аэропорта Шереметьево, включая международные до Стокгольма и Минска, перенесены на ночь и ранее утро 4 февраля, однако в большей степени изменения во времени коснутся рейсов до столицы. Так, позже запланированного прилетят самолеты из Мадрида, Софии, Брюсселя, Милана, Праги и других городов. Это же относится и к внутренним рейсам. В список попали Воронеж, Тюмень, Казань, Челябинск, Нижний Новгород, Краснодар и т. д.

1/3 Время вылета рейсов из Шереметьево Фото: скрин сайта «Аэрофлот»

В ближайшие выходные, 3 и 4 февраля, а также в начале следующей недели в Москве ожидается сильный снегопад, напоминает RT. В ночь с субботы на воскресенье синоптики прогнозируют от 25 до 30 см снега, в понедельник и во вторник выпадет ещё по 8—10 см.