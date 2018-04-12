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12 апреля 2018
21:23  12 апреля 2018 0

Бузова рассказала, как «шикует» на деньги с концертов

Бузова Ольга, бузова ольга
Телезвезда рассказала, сколько раньше зарабатывалаФото: личная страница Бузовой Ольги в Instagram

Певица Ольга Бузова рассказала о поисках молодого человека и о том, что для нее значат деньги. Она призналась, что никогда не боялась работы, и зарабатывала 30 тысяч рублей в месяц, даже когда уже была самой узнаваемой девушкой из реалити-шоу.

«И все эти деньги я всегда отдавала маме, потому что хотела, чтобы она почувствовала, какая я взрослая», — заявила телезвезда журналу Woman.ru. Также она рассказала, как тратит деньги теперь. «Да, я могу шикануть: позволить себе отдыхать в лучших отелях, летать бизнес-классом, обедать в дорогих ресторанах. Свой отпуск в Таиланде я провела вместе с подругами и полностью все оплатила. Вот еще один факт: благодаря своему заработку я могу делать близких людей счастливыми. Моя мамочка провела свой день рождения в Сингапуре, где для нее было все только самое лучшее», — подчеркнула она.

Также Бузова призналась, что заботится о себе сама, и ей нужен мужчина, который будет сильнее ее и морально, и физически: «Мой мужчина должен быть без памперсов». Также она заявила, что собирается заниматься бизнесом на криптовалюте и верит в свой новый IT-проект Buzar, в валюту Buzcoin. О своем намерении создать собственную криптовалюту Бузова заявила в начале апреля. По ее словам, с этого начнется ее империя. «Я создаю империю. Я хочу вам напомнить, что мы живем в эпоху Ольги Бузовой, эпоху больших перемен», — приводит слова телеведущей «Русская планета».

Виктор Жуков
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