09:00 24 апреля 2018 0

На коррупцию начальников колонии руководство закрывало глаза Фото: Pixabay

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На календаре 24 апреля. С нами вторник и свежие новости. Надеемся, вы допили свой утренний кофе и с нетерпением ждете нашу подборку:

Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов с порочащими сведениями. Если вы не удалите клевету в сети добровольно, то суд ограничит доступ к этой информации. Возможно, из-за вас, как из-за Телеграма, опять заблокируют пол-интернета. Будьте аккуратнее!

Экс-руководителей банка, обвиняемых в похищении миллиардов Роскосмоса, отпустили по домам. Суд мог оставить их в СИЗО еще на полтора года, но решил, что обвиняемые и в своих особняках смогут подождать окончания расследования.

Генерал ФСБ, разоблачивший полковника-миллиардера Захарченко, переходит на новую должность. Теперь Сергей Алпатов займется экономической безопасностью страны.

Вопреки прогнозам Центрального банка, материальное положение большей части граждан вряд ли кардинально изменится к лучшему. Работодатели все равно будут искать способы сэкономить. «URA.RU» рассказывает, какими схемами они будут пользоваться.

Мы тут выяснили, как российские тюрьмы кормят теневые бизнес-империи. История о том, как обычный сахар закупают по цене «золотого» и как стройка в Кургане привела к арестам московских VIP-ов.

Исследователи выяснили, что среднему россиянину требуется меньше денег, чтобы быть счастливым. Теперь сойдет и 159 тысяч рублей в месяц, это на 14% меньше суммы, называемой людьми почти год назад. Только где эти деньги взять, исследователи не выяснили.