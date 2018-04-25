17:45 25 апреля 2018 0

Награду получил тренер «Уралочки» Николай Карполь Фото: kremlin.ru

В Кремле состоялась церемония вручения золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации». Награды были удостоены пять человек, один из них — главный тренер профессионального волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь. Медали Героям Труда вручал лично президент России Владимир Путин.

«Удивительных, неординарных людей у нас действительно много. И имя Николая Васильевича Карполя наверняка известно даже людям, весьма далёким от спорта», — отметил глава государства, напомнив, что Карполь — самый титулованный волейбольный тренер мира, самый титулованный тренер России в игровых видах спорта. «Николай Васильевич воспитал немало чемпионок. Своей энергией, характером, своим словом он умеет создать настоящую команду, сплотить людей для достижения общей цели», — добавил президент. Карполь, который тренирует «Уралочку» уже 49 лет, из них 30 руководил одновременно сборными СССР и России, поблагодарил главу государства и отметил, что его труд «венчает тот успех, который приходится на имена спортсменов, которые становятся олимпийскими чемпионами, чемпионами мира, чемпионами Европы».

Звание Героя Труда также было присвоено руководителю театра «Ленком» Марку Захарову, гендиректору «Туламашзавода» Евгению Дронову и проходчику подземной шахты «Талдинская-Западная — 2» Александру Куличенко. Медаль получила и профессор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Галина Савельева. Указ о награждении был опубликован на портале правовой информации в понедельник, 23 апреля.