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28 апреля 2018
Главные новости Москвы
15:00  28 апреля 2018 0

Бумаги En+ и «Русала» дорожают после сообщений о снижении доли Дерипаски

Клипарт. Разное. Ноябрь 2014г, московская биржа, ММВБ, РТС
Стоимость акций «Русала» также незначительно вырослаФото: Антон Белицкий © URA.RU
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Стоимость глобальных депозитарных расписок компании En+ Group, частично принадлежащей миллиардеру Олегу Дерипаске, показала рост на открытии торгов Московской биржи. Это произошло после заявления бизнесмена о готовности отказаться от контроля в компании.

В первую минуту торгов цена расписок достигала 352 рублей — +16% в сравнении с предыдущей сессией. К 10:15 бумаги торговались по цене 348,2 рублей — +15,2% к закрытию. При этом стоимость акций компании «Русал», которая принадлежит En+, к 10:04 возросла до 30,94 рублей за бумагу — +3,5%, сообщают «Ведомости».

Отмечается, что бумаги En+ в настоящее время торгуются по цене вдвое меньше, чем до объявления американских санкций 6 апреля. Акции «Русала» стоят сейчас на 12% меньше. При этом бумаги алюминиевого предприятия после падения обвалились почти на 40%, но в последующее время скорректировались.

В пятницу, 27 мая, представители En+ заявили, что Дерипаска «принципиально согласился» уменьшить свою долю в компании ниже 50% и выйти из совета директоров. В настоящее время миллиардер контролирует 66,1% акций в En+, еще 5,8% — у его супруги Полины. При этом промышленной группе En+ принадлежит 48,1% акций «Русала». Следовательно, с уменьшением доли в En+ у Дерипаски снизится доля в алюминиевом предприятии.

Ранее стало известно, что уход Олега Дерипаски из Совета директоров En+ Group не гарантирует того, что компанию «Русал» исключат из санкционного списка Минфина США, которая входит в структуру этой группы компаний. Об этом заявили представители американского ведомства.

Иван Шестак
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