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10 мая 2018
09 мая 2018
Главные новости Москвы
23:21  09 мая 2018 0

МИД назвал новые санкции США против России ответом на «фиаско в Сирии»

Новыми санкциями против России США попытались посчитаться за неудачу в СирииФото: pixabay.com
новость из сюжета:
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США
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МИД России назвал новые санкции США против Москвы «банальным желанием посчитаться за фиаско ракетной атаки против Сирии 14 апреля». Соответствующее заявление опубликовано министерства.

Эту версию во внешнеполитическом ведомстве объяснили включением в санкционный список Гатчинского учебного центра зенитных войск Военно-космической академии имени Можайского, а также 183-го гвардейского зенитного ракетного полка ВС РФ. «Видимо, за то, что хорошо учили и инструктировали воинов сирийской ПВО, сбивших большую часть ракет западных агрессоров», — говорится в сообщении.

Вашингтон, по мнению МИД, не может избавиться от иллюзии, что Россию можно заставить отказаться от отстаивания своих интересов и поддержки партнеров экономическим или военным давлением. Пытаясь удержать доминирование в мире, США идут на нерациональные и опасные шаги, заявили в ведомстве, посоветовав американским политикам «не переоценивать свои силы».

«Нынешние санкции — это фактическое признание того, что сирийские зенитчики 14 апреля убедительно продемонстрировали возможности оружия советского и российского производства, попали точно по ракетным целям», — заключили в МИД.

В среду, 9 мая, стало известно, что США вводят новый пакет санкций, который коснется оборонных структур России.

Сергей Демин
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