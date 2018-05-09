МИД назвал новые санкции США против России ответом на «фиаско в Сирии»

МИД России назвал новые санкции США против Москвы «банальным желанием посчитаться за фиаско ракетной атаки против Сирии 14 апреля». Соответствующее заявление опубликовано министерства.
Эту версию во внешнеполитическом ведомстве объяснили включением в санкционный список Гатчинского учебного центра зенитных войск Военно-космической академии имени Можайского, а также 183-го гвардейского зенитного ракетного полка ВС РФ. «Видимо, за то, что хорошо учили и инструктировали воинов сирийской ПВО, сбивших большую часть ракет западных агрессоров», — говорится в сообщении.
Вашингтон, по мнению МИД, не может избавиться от иллюзии, что Россию можно заставить отказаться от отстаивания своих интересов и поддержки партнеров экономическим или военным давлением. Пытаясь удержать доминирование в мире, США идут на нерациональные и опасные шаги, заявили в ведомстве, посоветовав американским политикам «не переоценивать свои силы».
«Нынешние санкции — это фактическое признание того, что сирийские зенитчики 14 апреля убедительно продемонстрировали возможности оружия советского и российского производства, попали точно по ракетным целям», — заключили в МИД.
В среду, 9 мая, стало известно, что США вводят новый пакет санкций, который коснется оборонных структур России.