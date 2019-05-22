Украинская Рада отказалась «подчиняться» Зеленскому

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
22 мая 2019 в 17:23
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Владимир Зеленский, зеленский владимир
Верховная рада отказалась рассматривать законопроект, предложенный Владимиром ЗеленскимФото: Личная страница Владимира Зеленского в Instagram

Верховная рада Украины отказалась рассматривать законопроект, предложенный новым президентом страны Владимиром Зеленским. Соответствующий вопрос даже не поднимался в ходе заседания парламента.

«Рада категорически отказалась рассматривать закон о выборах, который был предложен Владимиром Зеленским», — пишет издание argumenti.ru. Украинские депутаты даже не стали вносить данный вопрос в повестку заседания Рады.

Документ, предложенный Зеленским, предлагал отменить мажоритарную систему выборов в парламент Украины. Законопроект также предполагал понижение проходного барьера для партий с 5% до 3%.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов на Украине. Его поддержали 73,2% граждан. Официально Зеленский вступил в должность главы государства 20 мая, после инаугурации.

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