Ветерану, который жаловался Путину, грозит колония

Бывший лидер общественной организации «Инвалиды войны», экс-офицер спецназа ГРУ Андрей Чепурной может получить реальный тюремный срок по уголовному делу о растрате. Кроме того, в отношении мужчины, который неоднократно жаловался президенту РФ Владимиру Путину, расследуется еще одно дело.
«Согласно фабуле дела, в 2014 году председатель Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане „Инвалиды войны“ Чепурной и его соратник сделали роскошный подарок администратору ЦВТ Вере Трофимовой», — пишет «
Чепурной, по версии следствия, оплатил ремонт двух приобретенных ею квартир на Нижегородской улице в Москве общей стоимостью более 2 млн рублей. «Подарок» якобы предназначался не самой женщине, а ее мужу — действующему на тот момент начальнику департамента администрации президента РФ Юрию Тихомирову, курировавшему в том числе и ветеранские организации. Таким образом Чепурной будто бы хотел отблагодарить кремлевского чиновника за покровительство.
Однако об этой истории узнали силовики, возбудившие в отношении ветерана уголовное дело об особо крупной растрате бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В ближайшее время Чепурному будет вынесен приговор, его могут приговорить к трем годам колонии. Помимо этого, против мужчины возбуждено и другое уголовное дело, которое пока не дошло до суда.
В 2017 году Чепурной оказался в центре внимания СМИ после того, как выступил с эмоциональным заявлением на заседании комитета Победы под председательством президента России Владимира Путина. Ветеран со слезами на глазах попросил защиты у главы государства, дав понять, что в противном случае инвалиды, которых «закатывают в асфальт», готовы выйти на уличные протестные акции.