Власти поддержат внутренние перелеты на российском севере

Программа по поддержке авиаперевозок будет создана для Арктики и Дальнего Востока Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минтранс совместно с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики начали работу над единой программой господдержки внутренних пассажирских авиаперевозок в северных и восточных регионах. Об этом заявил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков на Восточном экономическом форуме.

«Еще одна инициатива — разработка отдельной программы по поддержке внутренних авиаперевозок в Арктике и на Дальнем Востоке, чего долго регионы добивались», — приводит слова Крутикова ТАСС. Также он добавил, что решение по данному вопросу принято и программу уже начали готовить. Какое время займет разработка, не уточняется.

Причинами проблемы транспортной доступности регионов Арктики и Дальнего Востока считается нехватка авиабилетов и высокие цены. Вопросы приходится решать корректировкой бюджета и субсидированием перевозок.