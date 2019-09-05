Власти поддержат внутренние перелеты на российском севере

Минтранс совместно с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики начали работу над единой программой господдержки внутренних пассажирских авиаперевозок в северных и восточных регионах. Об этом заявил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков на Восточном экономическом форуме.
«Еще одна инициатива — разработка отдельной программы по поддержке внутренних авиаперевозок в Арктике и на Дальнем Востоке, чего долго регионы добивались», — приводит слова Крутикова ТАСС. Также он добавил, что решение по данному вопросу принято и программу уже начали готовить. Какое время займет разработка, не уточняется.
Причинами проблемы транспортной доступности регионов Арктики и Дальнего Востока считается нехватка авиабилетов и высокие цены. Вопросы приходится решать корректировкой бюджета и субсидированием перевозок.
Так, ранее уже сообщалось о повышении стоимости авиабилетов у компаний Utair и «Ямал». Из-за чего обеспокоились жители Ямала и Югры. Обе компании в двух автономных округах по сути своей являются монополистами по перевозкам внутри региона.