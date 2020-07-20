В Кремле ответили на вопрос о замене Фургала

Сергей Фургал был арестован 9 июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Информация о врио губернатора Хабаровского края появится. Как только будет подписан соответствующий указ президента. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU в ходе конференц-колла, стоит ли ждать назначения сегодня.

«Мы никогда не анонсируем подписание указов. Проинформируем вас о его подписании. По состоянию на сейчас указов не подписано», — отметил Дмитрий Песков.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, представляющий ЛДПР, был арестован 9 июля. По версии следствия, чиновник стоял за организацией двух убийств коммерсантов в 2004—2005 годах. В Следственном комитете считают, что Фургал хотел избавиться от конкурентов по бизнесу. С 11 июля в регионе проходят митинги в поддержку чиновника.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.