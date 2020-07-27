Уровень безработицы в регионах РФ вырос на 30%

В России выросло количество безработных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

По итогам второго квартала этого года, который прошел в условиях самоизоляции из-за коронавируса, уровень безработицы в российских регионах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 30%. Это следует из данных Росстата.

«Именно в апреле—июне в России в полной мере действовали ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса, которые привели к росту уровня безработицы с 4,7% в марте до 6,2% в июне. <…>. В среднем уровень безработицы по регионам за год вырос на 30%», — пишет газета « Коммерсант» .

Высокие темпы прироста зафиксированы в Москве — плюс 53% (с 1,3% до 2%), а также Санкт-Петербурге — плюс 93% (с 1,4% до 2,7%). При этом, несмотря на такой рост, уровень безработицы в двух столицах остается минимальным по стране. Максимальные показатели на Северном Кавказе: в Ингушетии уровень безработицы достиг 30,1% по сравнению с 26,1% годом ранее. В абсолютном выражении максимальное число безработных в Дагестане, где в среднем по итогам квартала из было 212 тысяч, Краснодарском крае (181 тысяча) и в Москве (145 тысяч).

Ранее, напомним, стало известно, что в июне число безработных в России составило 4 млн 606 тысяч человек, что на 93 тысячи больше, чем в мае этого года. В последний раз такой процент безработицы в России наблюдался в 2012 году.