22 января 2021

Будущему представителю NASA в России отказали в визе

© Служба новостей «URA.RU»
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Источник сообщил, что отказ России в выдаче визы мог быть связан с сокращением количества работников NASA в Москве Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россия отказалась выдавать визу будущему представителю NASA в РФ в ответ на ограничения США против российских дипломатов. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией

«В ответ на невыдачу российским дипломатам виз в США было принято ответное решение не выдавать визу представителю NASA», — приводит РИА «Новости» слова источника. Он отметил, что представитель NASA должен был занять пост главы отделения компании в посольстве США в РФ.

Отказ в выдаче визы подтвердили еще два источника агентства. По их мнению, он мог быть связан с сокращением количества работников NASA в Москве.

Ранее политолог Владимир Брутер рассказал, что введение санкций США против российских дипломатов нанесет серьезный ущерб РФ. В Вашингтоне заявили о начале «визовой войны» с Россией, передает RT. В российском посольстве в США заявили, что ответственность за «визовую войну» лежит на властях Штатов, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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