Будущему представителю NASA в России отказали в визе

Россия отказалась выдавать визу будущему представителю NASA в РФ в ответ на ограничения США против российских дипломатов. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией
«В ответ на невыдачу российским дипломатам виз в США было принято ответное решение не выдавать визу представителю NASA», — приводит РИА «Новости» слова источника. Он отметил, что представитель NASA должен был занять пост главы отделения компании в посольстве США в РФ.
Отказ в выдаче визы подтвердили еще два источника агентства. По их мнению, он мог быть связан с сокращением количества работников NASA в Москве.
Ранее политолог Владимир Брутер рассказал, что введение санкций США против российских дипломатов нанесет серьезный ущерб РФ. В Вашингтоне заявили о начале «визовой войны» с Россией, передает RT. В российском посольстве в США заявили, что ответственность за «визовую войну» лежит на властях Штатов, сообщает «Национальная служба новостей».
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