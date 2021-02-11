Вдова Круга рассказала свою версию убийства артиста

Бандиты стреляли в Михаила Круга и его супругу Ирину, а также пытались задушить его тещу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Певица Ирина Круг раскрыла подробности убийства ее мужа — шансонье Михаила Круга. По ее словам, бандиты пытались убить также ее мать, однако женщина вовремя позвала на помощь.

Михаил Круг был убит 1 июля 2002 года в собственном доме членом банды «Тверские волки». Кроме него там находились еще пять человек — жена Ирина, теща и трое детей. Вдова артиста вспомнила, что отправила свою мать переночевать на третий этаж дома, где обычно никто не останавливался. Но там уже находились убийцы, которые стали душить женщину.

«Они начали душить мою маму. Возможно, они хотели всех передушить, когда мы уснем, но моя мама спутала им все планы. Я сориентироваться не сразу смогла. У меня был ступор, когда это все увидела. Я стала звать на помощь, и это был единственный правильный путь. Могла любого потерять из своей семьи», — призналась Ирина Круг в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

Также вдова шансонье утверждает, что преступники стреляли и в нее, и в мужа. После трагедии женщину прослушивали, подозревая в причастности к убийству Круга. Она также проходила детектор лжи, чтобы доказать свою невиновность, передает « Федеральное агентство новостей ».

В программе «Судьба человека» Круг также призналась, что развелась со своим последним мужем из-за того, что он не выдержал частых разговоров о покойном артисте. Также певица большую часть времени проводила на гастролях, пишет сайт Vse42.ru.