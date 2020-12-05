Вдова и сын Михаила Круга сменили фамилию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , фсб, паспорт, кпп, паспортный контроль, российский паспорт
Сын музыканта взял псевдоним своего отца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Младший сын убитого шансонье Михаила Круга Александр вслед за своей матерью Ириной решил сменить настоящую фамилию отца на его знаменитый псевдоним. Об этом сообщил сам Александр Круг.

«В феврале этого года я поменял фамилию — прежде был, как и отец по паспорту, Воробьевым. Сейчас же стал Кругом», — рассказал он в разговоре с «Дни.ру».

Его мать объяснила, что смена фамилии — ее идея, уточняют «Невские новости». Сейчас они оба по всем документам значатся как Круг. Сама вдова певца родом из Челябинска, ее девичья фамилия — Глазко. В октябре она развелась с третьим мужем.

Михаил Круг был убит 1 июля 2002 года в собственном доме. Кроме него там находились еще пять человек — жена Ирина, теща и трое детей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...