Вдова и сын Михаила Круга сменили фамилию

Младший сын убитого шансонье Михаила Круга Александр вслед за своей матерью Ириной решил сменить настоящую фамилию отца на его знаменитый псевдоним. Об этом сообщил сам Александр Круг.
«В феврале этого года я поменял фамилию — прежде был, как и отец по паспорту, Воробьевым. Сейчас же стал Кругом», — рассказал он в разговоре с «Дни.ру».
Его мать объяснила, что смена фамилии — ее идея, уточняют «Невские новости». Сейчас они оба по всем документам значатся как Круг. Сама вдова певца родом из Челябинска, ее девичья фамилия — Глазко. В октябре она развелась с третьим мужем.
Михаил Круг был убит 1 июля 2002 года в собственном доме. Кроме него там находились еще пять человек — жена Ирина, теща и трое детей.
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