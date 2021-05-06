В Госдуме призвали ввести новую льготу для пенсионеров

В Госдуме считают, что стоит усовершенствовать программу туристического кешбэка и увеличить сумму возмещения расходов на поездки по России для пенсионеров. Такое мнение высказал депутат нижней палаты Роман Романенко.
«Для пенсионеров имеет смысл увеличить долю возмещения затрат на турпутевки с 20 до 30% по России», — сказал Романенко изданию «Аргументы и факты». По его словам, правительство должно создать программу субсидирования поездок для старшего поколения и выделять 30 тысяч рублей тем, кому не дают путевки в органах соцзащиты.
Депутат отмечает, что некоторые россияне не приобретают турпакеты, а путешествуют сами. «Такие меры позволят существенно увеличить возможности старшего поколения путешествовать внутри страны не только в целях санаторно-курортного лечения, но и просто навестить родственников, например», — отметил депутат.
Ранее президент России Владимир Путин распорядился продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года. Планируется выплачивать кешбэк в размере 50% стоимости на детские путевки в лагерь.
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