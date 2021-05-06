06 мая 2021

В Госдуме призвали ввести новую льготу для пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале во время снегопада. Рязань, снег, пенсионерка, вокзал, поезд, зима, туризм, багаж, путешествие, пассажир, ржд, турист, жд, чемодан, пассажиры, багаж, железная дорога
Депутат призвал увеличить туристический кешбэк и распространить его на поездки без путевок Фото:

В Госдуме считают, что стоит усовершенствовать программу туристического кешбэка и увеличить сумму возмещения расходов на поездки по России для пенсионеров. Такое мнение высказал депутат нижней палаты Роман Романенко.

«Для пенсионеров имеет смысл увеличить долю возмещения затрат на турпутевки с 20 до 30% по России», — сказал Романенко изданию «Аргументы и факты». По его словам, правительство должно создать программу субсидирования поездок для старшего поколения и выделять 30 тысяч рублей тем, кому не дают путевки в органах соцзащиты.

Депутат отмечает, что некоторые россияне не приобретают турпакеты, а путешествуют сами. «Такие меры позволят существенно увеличить возможности старшего поколения путешествовать внутри страны не только в целях санаторно-курортного лечения, но и просто навестить родственников, например», — отметил депутат.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года. Планируется выплачивать кешбэк в размере 50% стоимости на детские путевки в лагерь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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