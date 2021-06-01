Российский регион требует от Госдумы изменить пенсионную реформу

Группа депутатов Народного хурала Бурятии намерена обратиться в Госдуму РФ с требованием вернуть прежний пенсионный возраст. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Заксобрания.
Отмечается, что депутаты разработали законопроект, который предусматривает снижение возраста выхода на пенсию для жителей Дальневосточного федерального округа. «Законопроект… направлен на реализацию геополитической задачи закрепления населения за счет формирования развитой экономики и комфортной среды в регионах Дальнего Востока. Также важно достичь среднероссийский уровень социально-экономического развития», — передает ИА REGNUM.
На данный момент документ подписали 15 депутатов. Вопрос будет рассмотрен на очередной сессии 30 июня.
Ранее бурятский депутат «Единой России» Игорь Бобков уже предлагал президенту РФ Владимиру Путину снизить пенсионный возраст до прежних значений. Об этом политик заявил в видео, которое снял для TikTok. По его мнению, россияне не доживают до пенсии. Он попросил главу государства сделать для мужчин пенсионный возраст с 60 лет, а для женщин с 55.
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