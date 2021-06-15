Российский сенатор заявил о секретной базе НАТО на Украине

Франц Клинцевич утверждает, что корабли НАТО прибыли в Черное море для создания секретной базы Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Под прикрытием морских учений НАТО занимается на территории Украины созданием секретной военной базы. С таким мнением выступил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Сегодня полным ходом идет подготовка к месту пребывания кораблей НАТО на Украине то ли в виде военной базы, то ли в виде каких-то других объектов, уже не вызывает сомнений», — цитирует «ПолитРоссия» Клинцевича. Он подчеркнул, что в акваторию Черного моря заходят одни из самых мощных кораблей, проводят там тренировки, и изучают зону. По мнению сенатора, все это элементы давления, которые НАТО и Украина не скрывает.

Ранее Национальный центр управления обороной (входит в Минобороны РФ) сообщил, что 14 июня два боевых корабля НАТО вошли в Черное море. Такие действия со стороны Альянса, как считает Клинцевич, можно назвать неприкрытой агрессией в адрес России. Они говорят о серьезных планах Запада на украинские территории. Однако пресс-служба 7-го флота США сообщает, что корабли США в этом регионе проводят «операции по обеспечению безопасности на море», передает RT.