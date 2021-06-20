В Superjob рассказали, когда лучше всего устраиваться на работу

Людям с низкой или средней квалификацией лучше всего искать работу с мая по октябрь. Такой совет дал президент рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров.
«Если квалификация средняя или ниже средней, то сейчас идеальное время для поиска работы. Значительная часть людей с невысокой квалификацией уходят с работы весной, а в следующий раз начинают ее искать только осенью», — рассказал он в интервью радио Sputnik. По словам Захарова, такие работники легко расстаются с работой весной и часто уезжают на все лето в деревню или на дачу, заниматься огородом. Поэтому летом работодатели испытывают дефицит кадров.
Эксперт отметил, что в условиях нехватки сотрудников, организации предлагают и более выгодные условия, повышают зарплаты и так далее. Ранее сообщалось, что почти половина российских работодателей готова в этом году повысить своим сотрудникам зарплаты на 4-6%.
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