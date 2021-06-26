Посол РФ: отношения Москвы и Лондона достигли «нулевого дна»

Отношения России и Великобритании достигли дна, констатировал представитель РФ в Лондоне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отношения России и Великобритании достигли «нулевого дна», от которого странам теперь предстоит отталкиваться. Такое мнение высказал посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

«Конечно, в период холодной войны отношения были значительно хуже. Но сейчас можно квалифицировать, что… это то нулевое дно, от которого предстоит отталкиваться», — заявил он в эфире «Соловьев Live».

Посол упомянул про инцидент с британским эсминцем, нарушившим границы России. «Кошмар состоит в том, что политическую позицию пытаются подкрепить военной провокацией, которая действительно может довести нас до серьезного военного инцидента», — отметил Келин.