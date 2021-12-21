Пользователи соцсетей высмеяли сообщения о возможном ограничении импорта смартфонов из США в Россию. Одни заявили, что Россия предпримет зеркальные меры и наладит отечественное производство. Другие напомнили, что есть импорт гаджетов из Китая.
В США обсудят ограничение ввоза смартфонов в Россию. Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США сообщило, что эта мера рассматривается как ответ в случае нападения РФ на Украину. Под ограничения могут попасть смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей, а также материалы других секторов.
Комментаторы заявили, что ограничения не останутся без ответа
Скриншот Twiter
… другие поддержали это мнение
Скриншот Telegram
Россияне заявили, что страна справится с ограничениями
Скриншот Twiter
Пользователи соцсетей считают, что в РФ могут производить свои смартфоны
Скриншот Twiter
… и ожидают улучшения технологий
Скриншот Telegram
Другие не поняли, какие смартфоны привозят из США
Скриншот Twiter
… и заявили, что гаджеты поступают из Китая
Скриншот «ВКонтакте»
Россияне считают, что Китай не откажется от поставок
Скриншот Twiter
В соцсетях высмеяли ожидание нападения России на Украину
Пользователи соцсетей высмеяли сообщения о возможном ограничении импорта смартфонов из США в Россию. Одни заявили, что Россия предпримет зеркальные меры и наладит отечественное производство. Другие напомнили, что есть импорт гаджетов из Китая. В США обсудят ограничение ввоза смартфонов в Россию. Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США сообщило, что эта мера рассматривается как ответ в случае нападения РФ на Украину. Под ограничения могут попасть смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей, а также материалы других секторов.