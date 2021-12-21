В соцсетях высмеяли угрозу ограничить ввоз смартфонов в Россию. «Договоримся с Китаем»

22 декабря 2021 в 11:12 Размер текста - 17 +

В соцсетях ждут улучшения технологий в РФ после ограничений на ввоз смартфонов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пользователи соцсетей высмеяли сообщения о возможном ограничении импорта смартфонов из США в Россию. Одни заявили, что Россия предпримет зеркальные меры и наладит отечественное производство. Другие напомнили, что есть импорт гаджетов из Китая. В США обсудят ограничение ввоза смартфонов в Россию. Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США сообщило, что эта мера рассматривается как ответ в случае нападения РФ на Украину. Под ограничения могут попасть смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей, а также материалы других секторов. Комментаторы заявили, что ограничения не останутся без ответа Скриншот Twiter … другие поддержали это мнение Скриншот Telegram Россияне заявили, что страна справится с ограничениями Скриншот Twiter Пользователи соцсетей считают, что в РФ могут производить свои смартфоны Скриншот Twiter … и ожидают улучшения технологий Скриншот Telegram Другие не поняли, какие смартфоны привозят из США Скриншот Twiter … и заявили, что гаджеты поступают из Китая Скриншот «ВКонтакте» Россияне считают, что Китай не откажется от поставок Скриншот Twiter В соцсетях высмеяли ожидание нападения России на Украину Скриншот Twiter Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пользователи соцсетей высмеяли сообщения о возможном ограничении импорта смартфонов из США в Россию. Одни заявили, что Россия предпримет зеркальные меры и наладит отечественное производство. Другие напомнили, что есть импорт гаджетов из Китая. В США обсудят ограничение ввоза смартфонов в Россию. Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США сообщило, что эта мера рассматривается как ответ в случае нападения РФ на Украину. Под ограничения могут попасть смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей, а также материалы других секторов.