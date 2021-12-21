21 декабря 2021

В соцсетях высмеяли угрозу ограничить ввоз смартфонов в Россию. «Договоримся с Китаем»

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Президиум правительства СО по итогам соцэконом развития области в 2015 году. Екатеринбург, телефон, смартфон, лента новостей
В соцсетях ждут улучшения технологий в РФ после ограничений на ввоз смартфонов Фото:

Пользователи соцсетей высмеяли сообщения о возможном ограничении импорта смартфонов из США в Россию. Одни заявили, что Россия предпримет зеркальные меры и наладит отечественное производство. Другие напомнили, что есть импорт гаджетов из Китая.

В США обсудят ограничение ввоза смартфонов в Россию. Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США сообщило, что эта мера рассматривается как ответ в случае нападения РФ на Украину. Под ограничения могут попасть смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей, а также материалы других секторов.

Комментаторы заявили, что ограничения не останутся без ответа
… другие поддержали это мнение
Россияне заявили, что страна справится с ограничениями
Пользователи соцсетей считают, что в РФ могут производить свои смартфоны
… и ожидают улучшения технологий
Другие не поняли, какие смартфоны привозят из США
… и заявили, что гаджеты поступают из Китая
Россияне считают, что Китай не откажется от поставок
В соцсетях высмеяли ожидание нападения России на Украину

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Пользователи соцсетей высмеяли сообщения о возможном ограничении импорта смартфонов из США в Россию. Одни заявили, что Россия предпримет зеркальные меры и наладит отечественное производство. Другие напомнили, что есть импорт гаджетов из Китая. В США обсудят ограничение ввоза смартфонов в Россию. Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США сообщило, что эта мера рассматривается как ответ в случае нападения РФ на Украину. Под ограничения могут попасть смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей, а также материалы других секторов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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