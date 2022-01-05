Генпрокуратура столкнулась с масштабной кампанией антиваксеров

Ведомство продолжает активную борьбу с фейками в интернете Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Антипрививочники развернули в интернете масштабную кампанию против вакцинации от коронавируса. В числе основных недостоверных тезисов, используемых данными людьми, стала якобы смертельная опасность прививок, неминуемое вымирание вакцинированных, а также чипирование посредством препаратов. Об этом рассказали в Генпрокуратуре РФ.

«В сети интернет развернута масштабная компания по продвижению недостоверной информации о смертельной опасности вакцин от новой коронавирусной инфекции. В 2021 году было удалено или заблокировано значительное количество недостоверных информационных материалов», — приводит ТАСС информацию, полученную в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре также подчеркнули, что вместе с фейковой информацией, транслируемой в интернете, в мессенджерах начали появляться сервисы по продаже справок о вакцинации, а также QR-кодов. Для этих целей пользователю предлагалось не обращаться в медицинские учреждения.

Большая часть всей размещаемой информации пришлось на российскую соцсеть «ВКонтакте». Кроме нее фейки фиксировались также на Youtube, в TikTok, Twitter, Facebook и других сетях.

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