Военные назвали причину смерти солдата из Челябинска

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Танковый биатлон. Чебаркульский военный полигон. Челябинская область, армия, солдаты, оружие, строй
Солдат скончался от отравления суррогатным алкоголем Фото:

Командование Западного военного округа ВС РФ назвало причину смерти солдата из Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе военного округа, военнослужащий скончался от отравления суррогатным алкоголем.

«В центральном клиническом госпитале Москвы военнослужащему был поставлен диагноз — острое отравление суррогатами алкоголя тяжелой степени. Специалисты две недели боролись за его жизнь. Однако от последствий тяжелого токсического отравления военнослужащий скончался», — сообщили URA.RU в пресс-службе Западного военного округа.

В вооруженных силах добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Мать военнослужащего винит командование воинской части в смерти сына. По словам женщины, в части зафиксированы случи издевательства над солдатами.

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Командование Западного военного округа ВС РФ назвало причину смерти солдата из Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе военного округа, военнослужащий скончался от отравления суррогатным алкоголем. «В центральном клиническом госпитале Москвы военнослужащему был поставлен диагноз — острое отравление суррогатами алкоголя тяжелой степени. Специалисты две недели боролись за его жизнь. Однако от последствий тяжелого токсического отравления военнослужащий скончался», — сообщили URA.RU в пресс-службе Западного военного округа. В вооруженных силах добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Мать военнослужащего винит командование воинской части в смерти сына. По словам женщины, в части зафиксированы случи издевательства над солдатами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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