Военные назвали причину смерти солдата из Челябинска

Командование Западного военного округа ВС РФ назвало причину смерти солдата из Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе военного округа, военнослужащий скончался от отравления суррогатным алкоголем.
«В центральном клиническом госпитале Москвы военнослужащему был поставлен диагноз — острое отравление суррогатами алкоголя тяжелой степени. Специалисты две недели боролись за его жизнь. Однако от последствий тяжелого токсического отравления военнослужащий скончался», — сообщили URA.RU в пресс-службе Западного военного округа.
В вооруженных силах добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Командование Западного военного округа ВС РФ назвало причину смерти солдата из Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе военного округа, военнослужащий скончался от отравления суррогатным алкоголем. «В центральном клиническом госпитале Москвы военнослужащему был поставлен диагноз — острое отравление суррогатами алкоголя тяжелой степени. Специалисты две недели боролись за его жизнь. Однако от последствий тяжелого токсического отравления военнослужащий скончался», — сообщили URA.RU в пресс-службе Западного военного округа. В вооруженных силах добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Мать военнослужащего винит командование воинской части в смерти сына. По словам женщины, в части зафиксированы случи издевательства над солдатами.