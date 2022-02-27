Дуров допустил ограничение Telegram из-за фейков об Украине

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Администрация Telegram задумалась о частичных ограничениях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Администрация мессенджера Telegram допустила частичное ограничение работы сервисов в вовлеченных в спецоперацию РФ на Украине странах из-за публикации в каналах большого количества непроверенной информации. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь. В случае эскалации ситуации мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта», — написал Дуров в своем telegram-канале.

По словам владельца сервиса, у администрации нет физической возможности проверять все появляющиеся в каналах сообщения. Дуров призвал всех пользователей из России и Украины с сомнениями относиться ко всей информации.

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Администрация мессенджера Telegram допустила частичное ограничение работы сервисов в вовлеченных в спецоперацию РФ на Украине странах из-за публикации в каналах большого количества непроверенной информации. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров. «Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь. В случае эскалации ситуации мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта», — написал Дуров в своем telegram-канале. По словам владельца сервиса, у администрации нет физической возможности проверять все появляющиеся в каналах сообщения. Дуров призвал всех пользователей из России и Украины с сомнениями относиться ко всей информации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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