Дуров допустил ограничение Telegram из-за фейков об Украине

Администрация мессенджера Telegram допустила частичное ограничение работы сервисов в вовлеченных в спецоперацию РФ на Украине странах из-за публикации в каналах большого количества непроверенной информации. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.
«Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь. В случае эскалации ситуации мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта», — написал Дуров в своем telegram-канале.
По словам владельца сервиса, у администрации нет физической возможности проверять все появляющиеся в каналах сообщения. Дуров призвал всех пользователей из России и Украины с сомнениями относиться ко всей информации.
Администрация мессенджера Telegram допустила частичное ограничение работы сервисов в вовлеченных в спецоперацию РФ на Украине странах из-за публикации в каналах большого количества непроверенной информации. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров. «Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь. В случае эскалации ситуации мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта», — написал Дуров в своем telegram-канале. По словам владельца сервиса, у администрации нет физической возможности проверять все появляющиеся в каналах сообщения. Дуров призвал всех пользователей из России и Украины с сомнениями относиться ко всей информации.