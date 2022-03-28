28 марта 2022

Байден объяснил свои слова насчет отправки войск США на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Джо Байден намекнул на участие американцев в подготовке украинских сил в Польше Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Американские войска могут участвовать в подготовке украинских сил для участия в спецоперации на территории Польши. Так президент США Джо Байден объяснил свои слова насчет того, что у американских военных будет возможность оценить мужество украинцев, когда они «там» окажутся.

«Мы говорили о помощи в подготовке войск, украинских войск, которые в Польше… Я имел в виду быть и разговаривать с украинскими войсками в Польше», — сказал Байден, передает РИА «Новости».

Ранее лидер Америки, выступая перед американскими солдатами на военной базе в польском Жешуве, заявил, что военные увидят все своими глазами, когда будут «там». Представители Белого дома заявили, что Байден оговорился в своей речи. Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США не отправят своих военных на Украину.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по решению президента РФ Владимира Путина. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, об оккупации речи не идет. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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Американские войска могут участвовать в подготовке украинских сил для участия в спецоперации на территории Польши. Так президент США Джо Байден объяснил свои слова насчет того, что у американских военных будет возможность оценить мужество украинцев, когда они «там» окажутся. «Мы говорили о помощи в подготовке войск, украинских войск, которые в Польше… Я имел в виду быть и разговаривать с украинскими войсками в Польше», — сказал Байден, передает РИА «Новости». Ранее лидер Америки, выступая перед американскими солдатами на военной базе в польском Жешуве, заявил, что военные увидят все своими глазами, когда будут «там». Представители Белого дома заявили, что Байден оговорился в своей речи. Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США не отправят своих военных на Украину. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по решению президента РФ Владимира Путина. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, об оккупации речи не идет. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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