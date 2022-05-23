Замглавы МИД РФ допустил обмен пленными с «Азовстали»

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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, взрыв, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО, азовсталь
Судьбу националистов с «Азовстали» пока не определили Фото:

Россия допускает возможность обсуждения обмена пленных националистов с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу. Это не в моей компетенции», — цитирует Руденко РИА «Новости». Так он ответил на вопрос обсуждается ли обмен пленных с «Азовстали».

С «Азовстали» вышли все боевики, скрывавшиеся там. Российская армия уже освободила Мариуполь. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, их ждет трибунал. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса, сообщал президент России Владимир Путин. Президент Украины Владимир Зеленский надеется на обмен пленных с «Азовстали», передает Life.

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Россия допускает возможность обсуждения обмена пленных националистов с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. «Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу. Это не в моей компетенции», — цитирует Руденко РИА «Новости». Так он ответил на вопрос обсуждается ли обмен пленных с «Азовстали». С «Азовстали» вышли все боевики, скрывавшиеся там. Российская армия уже освободила Мариуполь. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, их ждет трибунал. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса, сообщал президент России Владимир Путин. Президент Украины Владимир Зеленский надеется на обмен пленных с «Азовстали», передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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