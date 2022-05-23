Замглавы МИД РФ допустил обмен пленными с «Азовстали»

23 мая 2022 в 14:04 Размер текста - 17 +

Судьбу националистов с «Азовстали» пока не определили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия допускает возможность обсуждения обмена пленных националистов с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. «Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу. Это не в моей компетенции», — цитирует Руденко РИА «Новости». Так он ответил на вопрос обсуждается ли обмен пленных с «Азовстали». С «Азовстали» вышли все боевики, скрывавшиеся там. Российская армия уже освободила Мариуполь. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, их ждет трибунал. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса, сообщал президент России Владимир Путин. Президент Украины Владимир Зеленский надеется на обмен пленных с «Азовстали», передает Life .

Россия допускает возможность обсуждения обмена пленных националистов с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. «Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу. Это не в моей компетенции», — цитирует Руденко РИА «Новости». Так он ответил на вопрос обсуждается ли обмен пленных с «Азовстали». С «Азовстали» вышли все боевики, скрывавшиеся там. Российская армия уже освободила Мариуполь. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, их ждет трибунал. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса, сообщал президент России Владимир Путин. Президент Украины Владимир Зеленский надеется на обмен пленных с «Азовстали», передает Life.