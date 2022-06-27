В Пермском крае простятся с погибшим рядовым из Челябинска

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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, акция памяти, гвоздики, похороны, военная форма
Прощание пройдет в ДК завода «Урал» в Соликамске Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Соликамске (Пермский край) простятся с рядовым Даниилом Бруцким, погибшим во время спецоперации на Украине. Об этом сообщается в официальной группе мэрии Соликамского городского округа.

«Во время спецоперации на Украине трагически погиб рядовой Бруцкий Даниил Рамилевич», — сообщает администрация. Прощание состоится 28 июня в ДК завода «Урал».

Бруцкий родился в 1998 году в Челябинске. Вместе с семьей он переехал в Соликамск, где закончил местный технологический колледж. В 2019 году был призван на срочную службу, где пошел на контракт.

Президент России Владимир Путин объявил о начале вынужденной спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Основными целями назывались денацификация и демилитаризация Украины, а также уничтожение военной инфраструктуры ВСУ.

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В Соликамске (Пермский край) простятся с рядовым Даниилом Бруцким, погибшим во время спецоперации на Украине. Об этом сообщается в официальной группе мэрии Соликамского городского округа. «Во время спецоперации на Украине трагически погиб рядовой Бруцкий Даниил Рамилевич», — сообщает администрация. Прощание состоится 28 июня в ДК завода «Урал». Бруцкий родился в 1998 году в Челябинске. Вместе с семьей он переехал в Соликамск, где закончил местный технологический колледж. В 2019 году был призван на срочную службу, где пошел на контракт. Президент России Владимир Путин объявил о начале вынужденной спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Основными целями назывались денацификация и демилитаризация Украины, а также уничтожение военной инфраструктуры ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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