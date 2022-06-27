В Пермском крае простятся с погибшим рядовым из Челябинска

В Соликамске (Пермский край) простятся с рядовым Даниилом Бруцким, погибшим во время спецоперации на Украине. Об этом сообщается в официальной группе мэрии Соликамского городского округа.
«Во время спецоперации на Украине трагически погиб рядовой Бруцкий Даниил Рамилевич», — сообщает администрация. Прощание состоится 28 июня в ДК завода «Урал».
Бруцкий родился в 1998 году в Челябинске. Вместе с семьей он переехал в Соликамск, где закончил местный технологический колледж. В 2019 году был призван на срочную службу, где пошел на контракт.
Президент России Владимир Путин объявил о начале вынужденной спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Основными целями назывались денацификация и демилитаризация Украины, а также уничтожение военной инфраструктуры ВСУ.
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