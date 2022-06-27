В Пермском крае простятся с погибшим рядовым из Челябинска

27 июня 2022 в 19:11 Размер текста - 17 +

Прощание пройдет в ДК завода «Урал» в Соликамске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Соликамске (Пермский край) простятся с рядовым Даниилом Бруцким, погибшим во время спецоперации на Украине. Об этом сообщается в официальной группе мэрии Соликамского городского округа. «Во время спецоперации на Украине трагически погиб рядовой Бруцкий Даниил Рамилевич», — сообщает администрация. Прощание состоится 28 июня в ДК завода «Урал». Бруцкий родился в 1998 году в Челябинске. Вместе с семьей он переехал в Соликамск, где закончил местный технологический колледж. В 2019 году был призван на срочную службу, где пошел на контракт. Президент России Владимир Путин объявил о начале вынужденной спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Основными целями назывались денацификация и демилитаризация Украины, а также уничтожение военной инфраструктуры ВСУ. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Соликамске (Пермский край) простятся с рядовым Даниилом Бруцким, погибшим во время спецоперации на Украине. Об этом сообщается в официальной группе мэрии Соликамского городского округа. «Во время спецоперации на Украине трагически погиб рядовой Бруцкий Даниил Рамилевич», — сообщает администрация. Прощание состоится 28 июня в ДК завода «Урал». Бруцкий родился в 1998 году в Челябинске. Вместе с семьей он переехал в Соликамск, где закончил местный технологический колледж. В 2019 году был призван на срочную службу, где пошел на контракт. Президент России Владимир Путин объявил о начале вынужденной спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Основными целями назывались денацификация и демилитаризация Украины, а также уничтожение военной инфраструктуры ВСУ.