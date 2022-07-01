В Союзе промышленников раскрыли, как реформируют вузы

01 июля 2022 в 18:48 Размер текста - 17 +

В 30 вузах России создадут инженерные школы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Создание инженерных школ в крупнейших вузах страны в рамках проекта «Передовые инженерные школы» станет «социальным лифтом» для студентов и позволит институтам наладить диалог с промышленным сектором. Об этом рассказал член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Дмитрий Пумпянский, комментарий которого есть в распоряжении URA.RU. «В результате мы получим комплексную, функционирующую систему, охватывающую весь комплекс вопросов подготовки кадров от прорывных технологий до прикладных исследований. Для университетов — это, несомненно, тоже комплексное развитие. Наряду с решением задачи по направленному позиционированию их востребованных компетенций и наработок проект дает широкие возможности для взаимовыгодного диалога с промышленным сектором как ключевым заказчиком, для повышения квалификации и переподготовки преподавательского состава, для привлечения талантливых молодых ученых и специалистов. Проект „Передовые инженерные школы“ станет еще одним „социальным лифтом“, который позволит студентам сделать первый важный профессиональный шаг в жизни», — сказал Пумпянский. Директор по науке публичного акционерного общества «Газпромнефть» Марс Хасанов отметил, что проект «Передовые инженерные школы» поможет набирать квалифицированных специалистов в компанию. «Я думаю, что где-то около 10-20 человек в каждом нашем подразделении должны появляться, вот таких современных инженеров. У нас таких подразделений очень много. Я думаю, что где-то около тысячи. Мы столько раз пытались создать технологический суверенитет, заняться импортозамещением. Я убежден, я верю, что нам удастся это сделать», — сказал Хасанов. Ректор «Национального исследовательского ядерного университета» (НИЯУ) «МИФИ» Владимир Шевченко подчеркнул, что выпускников инженерных школ не должны пугать сложности, с которым им предстоит столкнуться. «Для меня выпускник „Передовой инженерной школы “ — это, прежде всего, человек смелый, открытый к новым вызовам. Сложность систем, с которыми предстоит работать инженеру будущего, должна не отпугивать, а манить его. Если этот порыв будет базироваться на фундаменте глубоких знаний и понимания процессов и явлений, лежащих в основе функционирования рукотворных инженерных чудес, он обречен на успех», — сказал Шевченко. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в 30 вузах России создадут инженерные школы. «В этом году государство выделит 2,5 млрд рублей на гранты для поддержки вузов. Еще около 4 млрд рублей будет направлено технологическими партнерами», — сказал Мишустин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Создание инженерных школ в крупнейших вузах страны в рамках проекта «Передовые инженерные школы» станет «социальным лифтом» для студентов и позволит институтам наладить диалог с промышленным сектором. Об этом рассказал член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Дмитрий Пумпянский, комментарий которого есть в распоряжении URA.RU. «В результате мы получим комплексную, функционирующую систему, охватывающую весь комплекс вопросов подготовки кадров от прорывных технологий до прикладных исследований. Для университетов — это, несомненно, тоже комплексное развитие. Наряду с решением задачи по направленному позиционированию их востребованных компетенций и наработок проект дает широкие возможности для взаимовыгодного диалога с промышленным сектором как ключевым заказчиком, для повышения квалификации и переподготовки преподавательского состава, для привлечения талантливых молодых ученых и специалистов. Проект „Передовые инженерные школы“ станет еще одним „социальным лифтом“, который позволит студентам сделать первый важный профессиональный шаг в жизни», — сказал Пумпянский. Директор по науке публичного акционерного общества «Газпромнефть» Марс Хасанов отметил, что проект «Передовые инженерные школы» поможет набирать квалифицированных специалистов в компанию. «Я думаю, что где-то около 10-20 человек в каждом нашем подразделении должны появляться, вот таких современных инженеров. У нас таких подразделений очень много. Я думаю, что где-то около тысячи. Мы столько раз пытались создать технологический суверенитет, заняться импортозамещением. Я убежден, я верю, что нам удастся это сделать», — сказал Хасанов. Ректор «Национального исследовательского ядерного университета» (НИЯУ) «МИФИ» Владимир Шевченко подчеркнул, что выпускников инженерных школ не должны пугать сложности, с которым им предстоит столкнуться. «Для меня выпускник „Передовой инженерной школы “ — это, прежде всего, человек смелый, открытый к новым вызовам. Сложность систем, с которыми предстоит работать инженеру будущего, должна не отпугивать, а манить его. Если этот порыв будет базироваться на фундаменте глубоких знаний и понимания процессов и явлений, лежащих в основе функционирования рукотворных инженерных чудес, он обречен на успех», — сказал Шевченко. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в 30 вузах России создадут инженерные школы. «В этом году государство выделит 2,5 млрд рублей на гранты для поддержки вузов. Еще около 4 млрд рублей будет направлено технологическими партнерами», — сказал Мишустин.