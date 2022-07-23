NI: Китай и Иран поддерживают Россию в спецоперации по Украине

Китай и Иран поддерживают российское видение конфликта на Украине. Об этом заявил обозреватель Марк Эпископос.
«Существенная часть незападного мира сохраняет нейтралитет или, как в случае с Китаем и Ираном, явно поддерживает российское видение конфликта», — отметил публицист для журнала National Interest. Он подчеркнул, что есть иная точка зрения, несмотря на «непрекращающиеся попытки европейских и американских политиков выстроить единый глобальный фронт против Кремля».
По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби, Белый дом после визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран сделал вывод, что его поездка продемонстрировала градус изоляции лидера РФ и России. «Теперь они должны повернуться в сторону Ирана ради помощи», — заключил он.
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Китай и Иран поддерживают российское видение конфликта на Украине. Об этом заявил обозреватель Марк Эпископос. «Существенная часть незападного мира сохраняет нейтралитет или, как в случае с Китаем и Ираном, явно поддерживает российское видение конфликта», — отметил публицист для журнала National Interest. Он подчеркнул, что есть иная точка зрения, несмотря на «непрекращающиеся попытки европейских и американских политиков выстроить единый глобальный фронт против Кремля». По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби, Белый дом после визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран сделал вывод, что его поездка продемонстрировала градус изоляции лидера РФ и России. «Теперь они должны повернуться в сторону Ирана ради помощи», — заключил он.