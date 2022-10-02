Гражданка Польши будет бороться за пост президента Казахстана

02 октября 2022 в 18:14 Размер текста - 17 +

Мажец неоднократно обращалась в Центральную избирательную комиссию Казахстана Фото: Владимир Андреев © URA.RU Гражданка Польши Балли Мажец пытается выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Казахстана. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии республики. «В Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан неоднократно обращается гражданка Польши Балли Мажец с заявлением о намерении баллотироваться кандидатом в президенты Республики Казахстан», — говорится в сообщении ЦИК Казахстана. Сообщение комиссии приводит KazTAG. Однако, как сообщает издание, полячке объяснили, что, согласно конституции страны, президентом может стать только гражданин республики по рождению, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние пятнадцать лет и имеющий высшее образование. Гражданин, претендующий на пост президента, также должен иметь опыт работы на государственной службе. KazTAG отметило, что Мажец была претендентом в кандидаты в президенты Польши на выборах 2015 года. А в 2017 году просила у властей Казахстана разрешение остаться в стране.

Гражданка Польши Балли Мажец пытается выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Казахстана. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии республики. «В Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан неоднократно обращается гражданка Польши Балли Мажец с заявлением о намерении баллотироваться кандидатом в президенты Республики Казахстан», — говорится в сообщении ЦИК Казахстана. Сообщение комиссии приводит KazTAG. Однако, как сообщает издание, полячке объяснили, что, согласно конституции страны, президентом может стать только гражданин республики по рождению, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние пятнадцать лет и имеющий высшее образование. Гражданин, претендующий на пост президента, также должен иметь опыт работы на государственной службе. KazTAG отметило, что Мажец была претендентом в кандидаты в президенты Польши на выборах 2015 года. А в 2017 году просила у властей Казахстана разрешение остаться в стране.