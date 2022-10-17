Ветераны боевых действий из Тюмени и ЯНАО объявили сбор средств

17 октября 2022 в 19:53 Размер текста - 17 +

Волонтеры закупают необходимые солдатам вещи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ветераны боевых действий из ЯНАО и Тюмени объявили о сборе средств, на которые закупят участникам спецоперации вещи первой необходимости. Об этом сообщается в соцсетях администрации Надымского района. «Ветераны боевых действий и разведки Ямала и Тюмени отправят участникам специальной военной операции товары двойного и военного назначения. Ими объявлен сбор средств, на которые уже закуплены два дальномера, тепловизор и спецодежда», — говорится в сообщении. Предприниматель из Салехарда для этих целей предоставил грузовой автомобиль. Необходимые товары будут переданы бойцам Союза казаков и воинов России и Зарубежья, Макеевского казачьего полка, Приазовского казачьего войска имени А.В. Захарченко. Гумпомощь волонтеры догрузят в крупных городах Ямала. «Сегодня свой вклад внесли надымчане», — отметили в ведомстве. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Частичную мобилизацию граждан России объявили 21 сентября. Призыву подлежат состоящие в запасе и имеющие необходимый опыт граждане. Из ЯНАО мобилизовали около 920 человек.

Ветераны боевых действий из ЯНАО и Тюмени объявили о сборе средств, на которые закупят участникам спецоперации вещи первой необходимости. Об этом сообщается в соцсетях администрации Надымского района. «Ветераны боевых действий и разведки Ямала и Тюмени отправят участникам специальной военной операции товары двойного и военного назначения. Ими объявлен сбор средств, на которые уже закуплены два дальномера, тепловизор и спецодежда», — говорится в сообщении. Предприниматель из Салехарда для этих целей предоставил грузовой автомобиль. Необходимые товары будут переданы бойцам Союза казаков и воинов России и Зарубежья, Макеевского казачьего полка, Приазовского казачьего войска имени А.В. Захарченко. Гумпомощь волонтеры догрузят в крупных городах Ямала. «Сегодня свой вклад внесли надымчане», — отметили в ведомстве. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Частичную мобилизацию граждан России объявили 21 сентября. Призыву подлежат состоящие в запасе и имеющие необходимый опыт граждане. Из ЯНАО мобилизовали около 920 человек.