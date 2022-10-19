РИА Новости: МВД Украины собирается устраивать зачистки на потерянных территориях

На сегодняшний день в Киеве сформированы полицейские отряды, которые будут заниматься зачисткой на потерянных Украиной территориях. Об этом предупредил сотрудник российских силовых структур.
«Военно-политическое руководство Украины готовится к восстановлению контроля над утерянными территориями. Подготовка полицейских к фильтрации и зачистке территорий ведется по стандартам армии США с использованием методических материалов, составленных американскими военными», — доложил собеседник РИА Новости. Он добавил, что формирование сводных отрядов уже завершено, сейчас их планируют подготавливать на учебных сборах.
Известно, что украинских полицейских будут обучать по методичке армии США. В подготовленной презентации, переведенной на русский язык, на каждом слайде присутствуют флаги Украины и Америки, между ними надпись — «Бесстрашный гвардеец». Также в нижней части каждого слайда отмечено: «Сильная армия, сильная Европа». Кроме того, на слайдах прописано: «Армия США, Европа». В качестве иллюстраций выбраны фотографии, сделанные американскими военными на территориях Ирака и Афганистана.
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На сегодняшний день в Киеве сформированы полицейские отряды, которые будут заниматься зачисткой на потерянных Украиной территориях. Об этом предупредил сотрудник российских силовых структур. «Военно-политическое руководство Украины готовится к восстановлению контроля над утерянными территориями. Подготовка полицейских к фильтрации и зачистке территорий ведется по стандартам армии США с использованием методических материалов, составленных американскими военными», — доложил собеседник РИА Новости. Он добавил, что формирование сводных отрядов уже завершено, сейчас их планируют подготавливать на учебных сборах. Известно, что украинских полицейских будут обучать по методичке армии США. В подготовленной презентации, переведенной на русский язык, на каждом слайде присутствуют флаги Украины и Америки, между ними надпись — «Бесстрашный гвардеец». Также в нижней части каждого слайда отмечено: «Сильная армия, сильная Европа». Кроме того, на слайдах прописано: «Армия США, Европа». В качестве иллюстраций выбраны фотографии, сделанные американскими военными на территориях Ирака и Афганистана. Ранее экс-советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украине уже не удастся вернуться в прежние границы. По его словам, Вашингтон не раз приказывал Киеву сражаться, но в этом нет смысла.