РИА Новости: МВД Украины собирается устраивать зачистки на потерянных территориях

МВД Украины предупредило о подготовке полицейских отрядов для зачисток на потерянных территориях

19 октября 2022 в 06:43 Размер текста - 17 +

МВД Украины предупредило о подготовке отрядов для зачисток на потерянных территориях Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На сегодняшний день в Киеве сформированы полицейские отряды, которые будут заниматься зачисткой на потерянных Украиной территориях. Об этом предупредил сотрудник российских силовых структур. «Военно-политическое руководство Украины готовится к восстановлению контроля над утерянными территориями. Подготовка полицейских к фильтрации и зачистке территорий ведется по стандартам армии США с использованием методических материалов, составленных американскими военными», — доложил собеседник РИА Новости. Он добавил, что формирование сводных отрядов уже завершено, сейчас их планируют подготавливать на учебных сборах. Известно, что украинских полицейских будут обучать по методичке армии США. В подготовленной презентации, переведенной на русский язык, на каждом слайде присутствуют флаги Украины и Америки, между ними надпись — «Бесстрашный гвардеец». Также в нижней части каждого слайда отмечено: «Сильная армия, сильная Европа». Кроме того, на слайдах прописано: «Армия США, Европа». В качестве иллюстраций выбраны фотографии, сделанные американскими военными на территориях Ирака и Афганистана. Ранее экс-советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украине уже не удастся вернуться в прежние границы. По его словам, Вашингтон не раз приказывал Киеву сражаться, но в этом нет смысла.

На сегодняшний день в Киеве сформированы полицейские отряды, которые будут заниматься зачисткой на потерянных Украиной территориях. Об этом предупредил сотрудник российских силовых структур. «Военно-политическое руководство Украины готовится к восстановлению контроля над утерянными территориями. Подготовка полицейских к фильтрации и зачистке территорий ведется по стандартам армии США с использованием методических материалов, составленных американскими военными», — доложил собеседник РИА Новости. Он добавил, что формирование сводных отрядов уже завершено, сейчас их планируют подготавливать на учебных сборах. Известно, что украинских полицейских будут обучать по методичке армии США. В подготовленной презентации, переведенной на русский язык, на каждом слайде присутствуют флаги Украины и Америки, между ними надпись — «Бесстрашный гвардеец». Также в нижней части каждого слайда отмечено: «Сильная армия, сильная Европа». Кроме того, на слайдах прописано: «Армия США, Европа». В качестве иллюстраций выбраны фотографии, сделанные американскими военными на территориях Ирака и Афганистана. Ранее экс-советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украине уже не удастся вернуться в прежние границы. По его словам, Вашингтон не раз приказывал Киеву сражаться, но в этом нет смысла.