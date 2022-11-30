ВСУ пытались прорваться в Запорожье

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Войска РФ отразили попытку прорыва ВСУ в Запорожье, сообщил командир подразделения с позывным «Гектор» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия уничтожила около 100 бойцов Вооруженные силы Украины (ВСУ), когда те пытались прорвать линию фронта в Запорожской области. Об этом сообщил командир одного из подразделений Вооруженных сил России с позывным «Гектор».

«Прошла информация от нашей разведки, что десять единиц боевой техники и до 100 человек личного состава пытались организовать прорыв. <…> Были уничтожены», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости. Командир подразделения подчеркнул, что украинские бойцы были отражены при помощи артиллерии.

Ранее в Минобороны сообщали, что российская армия уничтожила четыре склада артиллерии ВСУ в Запорожье. Кроме того уточнялось, что авиация РФ уничтожила свыше ста военных украинских бойцов в Днепропетровской области. Высокоточный удар был нанесен по 17-й танковой бригаде ВСУ, сообщает «Национальная служба новостей». Помимо этого, в Запорожской области уничтожили наблюдательный пункт ВСУ, передает телеканал 360.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основные цели заключаются в защите населения Донбасса, а также демилитаризация страны.

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Россия уничтожила около 100 бойцов Вооруженные силы Украины (ВСУ), когда те пытались прорвать линию фронта в Запорожской области. Об этом сообщил командир одного из подразделений Вооруженных сил России с позывным «Гектор». «Прошла информация от нашей разведки, что десять единиц боевой техники и до 100 человек личного состава пытались организовать прорыв. <…> Были уничтожены», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости. Командир подразделения подчеркнул, что украинские бойцы были отражены при помощи артиллерии. Ранее в Минобороны сообщали, что российская армия уничтожила четыре склада артиллерии ВСУ в Запорожье. Кроме того уточнялось, что авиация РФ уничтожила свыше ста военных украинских бойцов в Днепропетровской области. Высокоточный удар был нанесен по 17-й танковой бригаде ВСУ, сообщает «Национальная служба новостей». Помимо этого, в Запорожской области уничтожили наблюдательный пункт ВСУ, передает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основные цели заключаются в защите населения Донбасса, а также демилитаризация страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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