ВСУ пытались прорваться в Запорожье

30 ноября 2022 в 07:38 Размер текста - 17 +

Войска РФ отразили попытку прорыва ВСУ в Запорожье, сообщил командир подразделения с позывным «Гектор» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия уничтожила около 100 бойцов Вооруженные силы Украины (ВСУ), когда те пытались прорвать линию фронта в Запорожской области. Об этом сообщил командир одного из подразделений Вооруженных сил России с позывным «Гектор». «Прошла информация от нашей разведки, что десять единиц боевой техники и до 100 человек личного состава пытались организовать прорыв. <…> Были уничтожены», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости. Командир подразделения подчеркнул, что украинские бойцы были отражены при помощи артиллерии. Ранее в Минобороны сообщали, что российская армия уничтожила четыре склада артиллерии ВСУ в Запорожье. Кроме того уточнялось, что авиация РФ уничтожила свыше ста военных украинских бойцов в Днепропетровской области. Высокоточный удар был нанесен по 17-й танковой бригаде ВСУ, сообщает «Национальная служба новостей». Помимо этого, в Запорожской области уничтожили наблюдательный пункт ВСУ, передает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основные цели заключаются в защите населения Донбасса, а также демилитаризация страны.

Россия уничтожила около 100 бойцов Вооруженные силы Украины (ВСУ), когда те пытались прорвать линию фронта в Запорожской области. Об этом сообщил командир одного из подразделений Вооруженных сил России с позывным «Гектор». «Прошла информация от нашей разведки, что десять единиц боевой техники и до 100 человек личного состава пытались организовать прорыв. <…> Были уничтожены», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости. Командир подразделения подчеркнул, что украинские бойцы были отражены при помощи артиллерии. Ранее в Минобороны сообщали, что российская армия уничтожила четыре склада артиллерии ВСУ в Запорожье. Кроме того уточнялось, что авиация РФ уничтожила свыше ста военных украинских бойцов в Днепропетровской области. Высокоточный удар был нанесен по 17-й танковой бригаде ВСУ, сообщает «Национальная служба новостей». Помимо этого, в Запорожской области уничтожили наблюдательный пункт ВСУ, передает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основные цели заключаются в защите населения Донбасса, а также демилитаризация страны.