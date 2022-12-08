Российский офицер, выбравшись из горящей машины, отбросил ВСУ к исходным позициям

09 декабря 2022 в 07:00 Размер текста - 17 +

Шелухин отбросил ВСУ на дальние рубежи, командуя личным составом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе выполнения боевого задания на Украине старший лейтенант российской армии Александр Шелухин отбросил солдат Вооруженных сил Украины на дальние рубежи, выбравшись из горящей машины. За самоотверженность и грамотное руководство подразделением он награжден орденом Мужества. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «После того, как пришел в себя, смог организовать личный состав, вследствие чего мы все-таки развернули огневую позицию и начали ответным огнем оказывать огневое воздействие на противника. Подбили две единицы техники, заставили противника откатиться на их дальние рубежи, после чего батальон смог продолжить наступление», — передает Минобороны России слова старшего лейтенанта. В ходе спецоперации подразделение, возглавляемое Шелухиным, получило боевое задание: выдвинуться в населенный пункт, закрепиться в нем и принять участие в наступлении. Во время совершения одного из маневров батальон старшего лейтенанта попал под обстрел украинских солдат — огонь велся с заранее занятыми ими подготовленных огневых позиций. В результате обстрела подорвалась и загорелась машина, в которой находился Шелухин. Он получил контузию, однако придя в себя, немедленно взял на себя руководство действиями личного состава. Под командованием лейтенанта батальон развернул огневую минометную позицию и заставил военных украинской армии отступить. За самоотверженность старший лейтенант Александр Шелухин награжден орденом Мужества. Награду он получил также и за грамотное руководство подразделением при ведении боевых действий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ходе выполнения боевого задания на Украине старший лейтенант российской армии Александр Шелухин отбросил солдат Вооруженных сил Украины на дальние рубежи, выбравшись из горящей машины. За самоотверженность и грамотное руководство подразделением он награжден орденом Мужества. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «После того, как пришел в себя, смог организовать личный состав, вследствие чего мы все-таки развернули огневую позицию и начали ответным огнем оказывать огневое воздействие на противника. Подбили две единицы техники, заставили противника откатиться на их дальние рубежи, после чего батальон смог продолжить наступление», — передает Минобороны России слова старшего лейтенанта. В ходе спецоперации подразделение, возглавляемое Шелухиным, получило боевое задание: выдвинуться в населенный пункт, закрепиться в нем и принять участие в наступлении. Во время совершения одного из маневров батальон старшего лейтенанта попал под обстрел украинских солдат — огонь велся с заранее занятыми ими подготовленных огневых позиций. В результате обстрела подорвалась и загорелась машина, в которой находился Шелухин. Он получил контузию, однако придя в себя, немедленно взял на себя руководство действиями личного состава. Под командованием лейтенанта батальон развернул огневую минометную позицию и заставил военных украинской армии отступить. За самоотверженность старший лейтенант Александр Шелухин награжден орденом Мужества. Награду он получил также и за грамотное руководство подразделением при ведении боевых действий.