США заявили о трехкратном увеличении финансовой помощи Киеву в 2023 году

США пообещали выделить Украине 44,9 млрд долларов в 2023 году

23 декабря 2022 в 00:55 Размер текста - 17 +

На поддержку Украины, а также союзников по НАТО Вашингтон выделит 44,9 млрд долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти США пообещали отправить Украине 44,9 млрд долларов в 2023 году, что в три раза больше финансового плана на 2022 год. Об этом заявили представители верхней палаты американского законодательного органа. «Законопроект включает 44,9 млрд долларов на оказание чрезвычайной помощи Украине и нашим союзникам по НАТО», — указано в сообщении. Трансляцию заседания верхней палаты американского законодательного органа ведет телеканал «Си-спэн». При этом известно, что в нынешний год была предусмотрена поддержка США в размере 13,6 млрд долларов. Также отмечается, что общий федеральный бюджет США на 2023 год составил 1,7 триллионов долларов. Ранее конгрессмен-республиканец Пол Госар говорил о том, что власти Америки должны заниматься собственными проблемами внутри государства и уже в последнюю очередь реагировать на какие-либо просьбы помощи от Украины. По его словам, у США 99 проблем, при этом Украина — не одна из них.

Власти США пообещали отправить Украине 44,9 млрд долларов в 2023 году, что в три раза больше финансового плана на 2022 год. Об этом заявили представители верхней палаты американского законодательного органа. «Законопроект включает 44,9 млрд долларов на оказание чрезвычайной помощи Украине и нашим союзникам по НАТО», — указано в сообщении. Трансляцию заседания верхней палаты американского законодательного органа ведет телеканал «Си-спэн». При этом известно, что в нынешний год была предусмотрена поддержка США в размере 13,6 млрд долларов. Также отмечается, что общий федеральный бюджет США на 2023 год составил 1,7 триллионов долларов. Ранее конгрессмен-республиканец Пол Госар говорил о том, что власти Америки должны заниматься собственными проблемами внутри государства и уже в последнюю очередь реагировать на какие-либо просьбы помощи от Украины. По его словам, у США 99 проблем, при этом Украина — не одна из них.