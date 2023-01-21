Юрист: россияне в январе получат урезанный аванс

Юрист Петропольский: из-за налоговых реформ в январе россиянам выплатят неполный аванс

21 января 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Недостающую часть аванса россиянам выплатят вместе с основной зарплатой, пояснил юрист Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После реформ налогового законодательства в январе россияне получат урезанный аванс. Об этом рассказал гендиректор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский. По словам юриста, недостающую часть аванса гражданам возместят в день основной зарплаты. «Сейчас одним росчерком пера поменяли сроки — с 22-го по 28-е число должны быть начислены налоги за январь. И, таким образом, получается, что НДФЛ должен быть уплачен уже и с авансового платежа», — сказал Алексей Петропольский в разговоре с BFM, отметив, что по факту ничего, кроме сдвинутых сроков, не поменялось. Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев сообщил, что по итогам 2023 года россияне должны будут выплатить новый налог с процентов по вкладам. Экономист пояснял, что решение о подобном налоге было принято российскими властями в 2020-м году.

После реформ налогового законодательства в январе россияне получат урезанный аванс. Об этом рассказал гендиректор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский. По словам юриста, недостающую часть аванса гражданам возместят в день основной зарплаты. «Сейчас одним росчерком пера поменяли сроки — с 22-го по 28-е число должны быть начислены налоги за январь. И, таким образом, получается, что НДФЛ должен быть уплачен уже и с авансового платежа», — сказал Алексей Петропольский в разговоре с BFM, отметив, что по факту ничего, кроме сдвинутых сроков, не поменялось. Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев сообщил, что по итогам 2023 года россияне должны будут выплатить новый налог с процентов по вкладам. Экономист пояснял, что решение о подобном налоге было принято российскими властями в 2020-м году.