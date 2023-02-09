Юрист назвала льготы и субсидии, о которых никто не знает

Юрист Петрикова: субсидии в России можно получать одновременно с льготами

10 февраля 2023 в 07:55 Размер текста - 17 +

Юрист Светлана Петрикова рассказала, что при оплате ЖКУ можно получить субсидии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если семья тратит на оплату ЖКУ больше 22% дохода, то она может претендовать на субсидию — помощь от государства. Об этом рассказала партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова. «В некоторых субъектах считается, что семья может претендовать на субсидию, если тратит на ЖКУ более 22% своего дохода, но, например, в Москве субсидия положена, если сумма в платежке превышает 10% от семейного дохода, в Санкт-Петербурге, если больше 14%, в Кемерове — свыше 17% и т. д.», — передает Life. Светлана Петрикова отметила, что во многих случаях субсидии можно получать одновременно с льготами. Субсидии работают как кэшбек — сумма государственной поддержки вернется на счет после оплаты коммунальных услуг. Чтобы получить субсидию нужно написать заявление, его рассмотрит центр жилищных субсидий. Петрикова отметила, что за субсидией лучше обратиться во время отопительного сезона, когда стоимость услуг выше. Субсидии назначаются на полгода, затем нужно будет написать новое заявление. Чтобы узнать, положены ли вам льготы, можно обратиться в многофункциональный центр (МФЦ) или на сайт госуслуг. Если для этого есть основания, они будут назначены автоматически, писать заявление не нужно.

Если семья тратит на оплату ЖКУ больше 22% дохода, то она может претендовать на субсидию — помощь от государства. Об этом рассказала партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова. «В некоторых субъектах считается, что семья может претендовать на субсидию, если тратит на ЖКУ более 22% своего дохода, но, например, в Москве субсидия положена, если сумма в платежке превышает 10% от семейного дохода, в Санкт-Петербурге, если больше 14%, в Кемерове — свыше 17% и т. д.», — передает Life. Светлана Петрикова отметила, что во многих случаях субсидии можно получать одновременно с льготами. Субсидии работают как кэшбек — сумма государственной поддержки вернется на счет после оплаты коммунальных услуг. Чтобы получить субсидию нужно написать заявление, его рассмотрит центр жилищных субсидий. Петрикова отметила, что за субсидией лучше обратиться во время отопительного сезона, когда стоимость услуг выше. Субсидии назначаются на полгода, затем нужно будет написать новое заявление. Чтобы узнать, положены ли вам льготы, можно обратиться в многофункциональный центр (МФЦ) или на сайт госуслуг. Если для этого есть основания, они будут назначены автоматически, писать заявление не нужно.