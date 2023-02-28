28 февраля 2023

Боец ВСУ усомнился в словах Зеленского насчет ситуации в Артемовске

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Солдат ВСУ рассказал CNN, что ситуация для Киева в Артемовске хуже, чем говорил Владимир Зеленский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ситуация в Артемовске (Бахмуте) сильно отличается от официальных заявлений. Об этом заявил боец ВСУ.

«Ситуация в Бахмуте очень сложная. Это гораздо хуже, чем сообщается в официальных заявлениях. Нужно добавить еще сто процентов сложности к официальным отчетам по всем направлениям. Особенно в северном, где русские смогли добиться наибольшего прогресса», — передает слова бойца ВСУ американский телеканал CNN.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что почти все дороги в Артемовск контролируются российскими войсками. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ тяжелее всего на Артемовском направлении. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что старается контролировать ситуацию, но она становится сложнее для бойцов.

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Ситуация в Артемовске (Бахмуте) сильно отличается от официальных заявлений. Об этом заявил боец ВСУ. «Ситуация в Бахмуте очень сложная. Это гораздо хуже, чем сообщается в официальных заявлениях. Нужно добавить еще сто процентов сложности к официальным отчетам по всем направлениям. Особенно в северном, где русские смогли добиться наибольшего прогресса», — передает слова бойца ВСУ американский телеканал CNN. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что почти все дороги в Артемовск контролируются российскими войсками. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ тяжелее всего на Артемовском направлении. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что старается контролировать ситуацию, но она становится сложнее для бойцов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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