28 мая 2023

Эрдоган пообещал реализовать предложенный Путиным проект газового хаба

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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, эрдоган реджеп тайип
Турция планирует реализовать проект газового хаба, заявил Эрдоган Фото:
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Выборы президента в Турции

Турция реализует проект газового хаба, ранее предложенный президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, отметив, что Фракия станет центром воплощения этого проекта.

«В своем поздравительном послании господин Путин повторил вопрос о том, чтобы Турция, а именно Фракия, стала „газовым хабом“. Мы сделаем этот шаг вместе с ними. Фракия будет центром», — заявил Эрдоган в ходе выступления перед сторонниками. Трансляцию выступления опубликована на его странице в Twitter.

Путин предложил Эрдогану создать совместный газовый хаб после диверсий на «Северных потоках». К реализации проект Турция и Москва приступили в конце 2022 года. После начала работ министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что со временем интерес к газовому хабу в Турции со стороны европейских стран вырастет.

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Турция реализует проект газового хаба, ранее предложенный президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, отметив, что Фракия станет центром воплощения этого проекта. «В своем поздравительном послании господин Путин повторил вопрос о том, чтобы Турция, а именно Фракия, стала „газовым хабом“. Мы сделаем этот шаг вместе с ними. Фракия будет центром», — заявил Эрдоган в ходе выступления перед сторонниками. Трансляцию выступления опубликована на его странице в Twitter. Путин предложил Эрдогану создать совместный газовый хаб после диверсий на «Северных потоках». К реализации проект Турция и Москва приступили в конце 2022 года. После начала работ министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что со временем интерес к газовому хабу в Турции со стороны европейских стран вырастет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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