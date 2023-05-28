Эрдоган пообещал реализовать предложенный Путиным проект газового хаба

Турция реализует проект газового хаба, ранее предложенный президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, отметив, что Фракия станет центром воплощения этого проекта.
«В своем поздравительном послании господин Путин повторил вопрос о том, чтобы Турция, а именно Фракия, стала „газовым хабом“. Мы сделаем этот шаг вместе с ними. Фракия будет центром», — заявил Эрдоган в ходе выступления перед сторонниками. Трансляцию выступления опубликована на его странице в Twitter.
Путин предложил Эрдогану создать совместный газовый хаб после диверсий на «Северных потоках». К реализации проект Турция и Москва приступили в конце 2022 года. После начала работ министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что со временем интерес к газовому хабу в Турции со стороны европейских стран вырастет.
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