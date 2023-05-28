Newsweek: на выборах в Турции победил Путин

Президента России Владимира Путина назвали «победителем» выборов президента Турции. Победу действующего президента Тайипа Эрдогана расценили как сохранение статуса-кво, говорится в статье американского журнала.
«Победа Эрдогана расценивается как „хорошая новость“ для российского лидера. Турция выступает посредником между Москвой и Киевом, поддерживая при этом тесные дипломатические с Россией, сохранение прочных экономических связей также остается приоритетом для обеих стран. Победа Эрдогана, вероятно, гарантирует сохранение статус-кво», — сообщает журнал
Второй тур президентских выборов в Турции состоялся 28 мая после того, как в рамках первого тура оба кандидата не смогли преодолеть 50-процентный рубеж. По итогам повторного голосования победу одержал действующий президент Турции Эрдоган с 52% голосов. Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента и выразил уверенность в продолжении сотрудничества. В свою очередь Эрдоган пообещал Путину реализовать предложенный президентом России проект совместного газового хаба после диверсий на «Северных потоках».
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