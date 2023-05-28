Президент Польши Анджей Дуда во время поздравления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на выборах перепутал лидера с футбольным фанатом. Ошибка в поздравлении появилась у главы Польши в соцсети.
«Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах. Мы готовы сотрудничать в обеспечении региональной безопасности, развитии НАТО и мира в Европе», — написал Анджей Дуда в соцсети Twitter. Однако вместо настоящего аккаунта Эрдогана польский лидер указал футбольного фаната.
Ранее URA.RU сообщало, что во втором туре президентских выборов в Турции победу одержал Эрдоган. Глава ЦИК страны Ахмет Йенер заявлял, что Эрдоган побеждает после подсчета 54,6% бюллетеней. Также агентство рассказывало, что с победой на выборах Эрдогана поздравил президент России Владимир Путин.
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