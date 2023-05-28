Дуда перепутал Эрдогана с футбольным фанатом во время поздравления с победой в выборах. Скрин 29 мая 2023 в 05:54 Размер текста - 17 + Вместо аккаунта Реджепа Тайипа Эрдогана отметили страницу футбольного фаната Фото: Официальный сайт Президента России новость из сюжета Выборы президента в Турции Президент Польши Анджей Дуда во время поздравления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на выборах перепутал лидера с футбольным фанатом. Ошибка в поздравлении появилась у главы Польши в соцсети. «Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах. Мы готовы сотрудничать в обеспечении региональной безопасности, развитии НАТО и мира в Европе», — написал Анджей Дуда в соцсети Twitter. Однако вместо настоящего аккаунта Эрдогана польский лидер указал футбольного фаната. Ранее URA.RU сообщало, что во втором туре президентских выборов в Турции победу одержал Эрдоган. Глава ЦИК страны Ахмет Йенер заявлял, что Эрдоган побеждает после подсчета 54,6% бюллетеней. Также агентство рассказывало, что с победой на выборах Эрдогана поздравил президент России Владимир Путин. Фото: Анджей Дуда в соцсети Twitter Президент Польши Анджей Дуда во время поздравления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на выборах перепутал лидера с футбольным фанатом. Ошибка в поздравлении появилась у главы Польши в соцсети. «Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах. Мы готовы сотрудничать в обеспечении региональной безопасности, развитии НАТО и мира в Европе», — написал Анджей Дуда в соцсети Twitter. Однако вместо настоящего аккаунта Эрдогана польский лидер указал футбольного фаната. Ранее URA.RU сообщало, что во втором туре президентских выборов в Турции победу одержал Эрдоган. Глава ЦИК страны Ахмет Йенер заявлял, что Эрдоган побеждает после подсчета 54,6% бюллетеней. Также агентство рассказывало, что с победой на выборах Эрдогана поздравил президент России Владимир Путин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям