28 мая 2023

Дуда перепутал Эрдогана с футбольным фанатом во время поздравления с победой в выборах. Скрин

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, эрдоган реджеп
Вместо аккаунта Реджепа Тайипа Эрдогана отметили страницу футбольного фаната Фото:
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Выборы президента в Турции

Президент Польши Анджей Дуда во время поздравления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на выборах перепутал лидера с футбольным фанатом. Ошибка в поздравлении появилась у главы Польши в соцсети.

«Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах. Мы готовы сотрудничать в обеспечении региональной безопасности, развитии НАТО и мира в Европе», — написал Анджей Дуда в соцсети Twitter. Однако вместо настоящего аккаунта Эрдогана польский лидер указал футбольного фаната.

Ранее URA.RU сообщало, что во втором туре президентских выборов в Турции победу одержал Эрдоган. Глава ЦИК страны Ахмет Йенер заявлял, что Эрдоган побеждает после подсчета 54,6% бюллетеней. Также агентство рассказывало, что с победой на выборах Эрдогана поздравил президент России Владимир Путин.

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Президент Польши Анджей Дуда во время поздравления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на выборах перепутал лидера с футбольным фанатом. Ошибка в поздравлении появилась у главы Польши в соцсети. «Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах. Мы готовы сотрудничать в обеспечении региональной безопасности, развитии НАТО и мира в Европе», — написал Анджей Дуда в соцсети Twitter. Однако вместо настоящего аккаунта Эрдогана польский лидер указал футбольного фаната. Ранее URA.RU сообщало, что во втором туре президентских выборов в Турции победу одержал Эрдоган. Глава ЦИК страны Ахмет Йенер заявлял, что Эрдоган побеждает после подсчета 54,6% бюллетеней. Также агентство рассказывало, что с победой на выборах Эрдогана поздравил президент России Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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