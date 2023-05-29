Немецкий министр разозлился на празднующих победу Эрдогана турков

Немецкий министр Оздемир: проголосовавшие за Эрдогана турки не осознают последствий
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предвыборная агитация в Стамбуле. Турция, флаг турции, турция, стамбул, выборы, митинг, турецкий флаг, предвыборная агитация, турки
Политик из ФРГ Оздемир уверен, что за Реджепа Эрдогана голосовали те, у кого не было выбора Фото:
новость из сюжета
Выборы президента в Турции

Сторонники президента Турции Реджепа Эрдогана, празднующие его победу на президентских выборах, не отвечают за последствия своего выбора. Таким мнением поделился министр сельского хозяйства Турции Джем Оздемир.

«Турция проголосовала. Мне интересно, что происходит там, где сторонники Эрдогана празднуют, не отвечая за последствия своего выбора», — написал Джем Оздемир в своем аккаунте в Twitter. Он уточнил, что многие из тех, кто проголосовал за Эрдогана, сделали это из-за отсутствия свободы и из-за бедности в стране.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган победил на президентских выборах, сообщает «Национальная служба новостей». Его поздравили основные лидеры мирового сообщества. Эрдогана поздравил и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Журналисты Newsweek заявили, что по итогам выборов в Турции победил президент РФ Владимир Путин, передает телеканал 360.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сторонники президента Турции Реджепа Эрдогана, празднующие его победу на президентских выборах, не отвечают за последствия своего выбора. Таким мнением поделился министр сельского хозяйства Турции Джем Оздемир. «Турция проголосовала. Мне интересно, что происходит там, где сторонники Эрдогана празднуют, не отвечая за последствия своего выбора», — написал Джем Оздемир в своем аккаунте в Twitter. Он уточнил, что многие из тех, кто проголосовал за Эрдогана, сделали это из-за отсутствия свободы и из-за бедности в стране. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган победил на президентских выборах, сообщает «Национальная служба новостей». Его поздравили основные лидеры мирового сообщества. Эрдогана поздравил и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Журналисты Newsweek заявили, что по итогам выборов в Турции победил президент РФ Владимир Путин, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...