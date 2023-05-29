Немецкий министр разозлился на празднующих победу Эрдогана турков

Сторонники президента Турции Реджепа Эрдогана, празднующие его победу на президентских выборах, не отвечают за последствия своего выбора. Таким мнением поделился министр сельского хозяйства Турции Джем Оздемир.
«Турция проголосовала. Мне интересно, что происходит там, где сторонники Эрдогана празднуют, не отвечая за последствия своего выбора», — написал Джем Оздемир в своем аккаунте в Twitter. Он уточнил, что многие из тех, кто проголосовал за Эрдогана, сделали это из-за отсутствия свободы и из-за бедности в стране.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган победил на президентских выборах, сообщает «Национальная служба новостей». Его поздравили основные лидеры мирового сообщества. Эрдогана поздравил и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Журналисты Newsweek заявили, что по итогам выборов в Турции победил президент РФ Владимир Путин, передает телеканал 360.
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